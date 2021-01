Mesut Özil'in cuma paylaşımı Fenerbahçelileri heyecanlandırdı

Adı Fenerbahçe ile anılan ve transferinde hareketli günler yaşanan Mesut Özil’den sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’ndan eski bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, bugün de İstanbul’da bulunan Sultanahmet Cami lokasyonuyla bir cuma paylaşımı yaptı. 32 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.

Mesut Özil, paylaşımında Gazali’nin, "En mutlu insanların Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" mesajına yer verdi.

"Know that the happiest people are those who are strongest in their love of God!" 🤲🏼🕌❤️ Abu Hamid Al-Ghazali #JummaMubarak #HayirliCumalar pic.twitter.com/GsGiLs27U7 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 8, 2021