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Mesut Özil'in menajeri kafaları karıştırdı: Fenerbahçe'yi istemiyor

Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürülen Mesut Özil’in transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. Menajer Erkut Söğüt'ün yıldız oyuncuyu Amerika’ya transfer etmek istediği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Arsenal formasıyla toplamda 254 maça çıkan Mesut Özil, 44 gol atarken 77 de asist kaydetti.

Arsenal formasıyla toplamda 254 maça çıkan Mesut Özil, 44 gol atarken 77 de asist kaydetti.

Fenerbahçe’nin bir süredir ilgilendiği ve transferi için anlaşıldığı iddia edilen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için menajer pürüzü ortaya çıktı. Yıldız futbolcuya Amerika MLS takımlarından DC United’ın ciddi şekilde talip olduğu ve menajer Erkut Söğüt’ün de bu takımla görüşmeler yaptığı belirtildi.

Mesut’un DC United ile sözleşme imzalaması durumunda yüklü bir miktar menajerlik ücreti ve Özil’in kendi giyim firması olan M10’un buradaki pazar payından gelir elde edecek olan Erkut Söğüt’ün bu sebeplerden dolayı oyuncunun Fenerbahçe’ye transferine sıcak bakmadığı, başka takımlarla da görüşüldüğü iddiasında bulunuldu.

Mesut Özil ve Erkut Söğüt
Mesut Özil ve Erkut Söğüt

"Herhangi bir kulüple anlaşmadık"

Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt, konu ile ilgili ESPN’e yaptığı açıklamada, "Mesut’un sözleşmesinin bitmesine 6 ay var. Şu an herhangi bir kulüple anlaşmadık. Mesut’un önceliği takımda kalmak ama şimdi ayrılmak isterse önce Arsenal ile anlaşmalıyız. Çeşitli opsiyonlarımız var ve bunları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki 10 gün içerisinde süreç daha da netleşir" ifadelerini kullandı.

  • Mesut Özil, İngiliz ekibi Arsenal’den haftalık 350 bin pound kazandığından dolayı birçok takım kendisini transfer edemezken, DC United’ın ise buna yakın bir ücreti ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise sarı-lacivertli ekip oyuncuya yıllık 5 milyon euro maaş ödeyecek.

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil istihbaratı: Görüştüğü takımı açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil istihbaratı: Görüştüğü takımı açıkladı

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi gerçekleşecek mi? Türk basınında büyük yankı uyandıran haberler sonrasında futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den ses getirecek açıklamalar geldi.Dilmen, Mesut Özil transferinin Fenerbahçe'ye büyük bir hava getireceğini belirtirken yıldız oyuncunun görüştüğü takımlarla ilgili de konuştu. Tecrübeli futbol adamı, Mesut Özil'in Amerika'dan iki kulüpten teklif aldığını, Avrupa ekiplerinden de Sevilla'nın talebi olduğunu söylerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önemli bir mücadele içerisinde olduğunu aktardı.Öte yandan Mesut Özil'e teklif yapan MLS ekiplerinden DC United'ın teklifinin içerisinde kulüp ortaklığı olduğu da belirtildi.Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil ile ilgili çarpıcı idman raporuVideo: PORTRE | Mesut Özil

Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil: Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti
DHA

Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil: Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti

Ünlü futbolcu Mesut Özil'in Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki amcası Cevdet Özil, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberleri ilgiyle takip ediyor. Özel açıklamalarda bulunan Cevdet Özil, 'Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti.' ifadelerini kullandı.

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