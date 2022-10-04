Mesut Özil'in sakatlığı sonrasında flaş iddia

Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, önceki günlerde ameliyat olmuştu. Bel ağrıları nedeniyle oldukça zorlanan oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Eski formundan çok uzakta olan Özil'in yaşadığı bu sakatlıkla fiziksel açıdan iyiden iyiye geri gitmesi ön görülüyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan spor spikeri Ertem Şener ise oyuncunun futbola veda edebileceğini iddia etti.

Mesut Özil, Başakşehir'de 3 maçta toplam 21 dakika süre alabilmişti.



