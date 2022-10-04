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Mesut Özil'in sakatlığı sonrasında flaş iddia

Sezon başında Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil önceki günlerde artan bel ağrıları nedeniyle ameliyat olmuştu. 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak olan oyuncunun sezonun geri kalanında form tutmasının zor olacağı ve futbola veda edebileceği iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özilin sakatlığı ne? Mesut Özil futbolu bırakacak mı?
Mesut Özil - Başakşehir

Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, önceki günlerde ameliyat olmuştu. Bel ağrıları nedeniyle oldukça zorlanan oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Eski formundan çok uzakta olan Özil'in yaşadığı bu sakatlıkla fiziksel açıdan iyiden iyiye geri gitmesi ön görülüyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan spor spikeri Ertem Şener ise oyuncunun futbola veda edebileceğini iddia etti.

Mesut Özil, Başakşehir'de 3 maçta toplam 21 dakika süre alabilmişti.
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