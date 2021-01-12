Mesut Özil'in Tottenham sözlerine Jose Mourinho'dan cevap gecikmedi​

Yıldız oyuncu Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu, kendisine yöneltilen birçok soruya cevap verirken, Tottenham için söyledikleri İngiltere'de olay oldu.

"Tottenham yerine futbolu bırakırdım"

Bir taraftarın, "Arsenal'daki sözleşmen bitiyor. Karşında iki seçenek olsa; birisi futbolu bırakman diğeri de Tottenham'a transfer olman. Hangisini seçerdin" sorusuna Mesut Özil, "Kolay soru, futbolcu bırakırdım" şeklinde cevap verdi. Özil'in bu cevabına Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho yanıt verdi.

"Mesut'u kim istedi"

Basın toplantısında Özil'in bu açıklamasının kendisine hatırlatılması üzerine Mourinho, "Mesut Özil'i transfer etmek istediğimizi kim söyledi" yanıtını verdi.

🗣: 'Tottenham'a gideceğime emekli olurum' diyen Mesut Özil hakkında ne düşünüyorsunuz?



🚨: Tottenham'ın onun imzasıyla ilgilendiğini kim söyledi?



🗣: Hiç şansı yok mu?



🚨: ... pic.twitter.com/ETuN9tgBdB — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 12, 2021

Mesut Özil tuttuğu takımı açıkladı ve mesaj gönderdi Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Mesut Özil, sosyal medyadan kendisine gelen sorulara cevap verdi. Özil, "İstanbul'da en çok sevdiğin semt neresi?" sorusuna 'Kadıköy' cevabını verirken küçüklüğünden bu yana Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıkladı.İşte Mesut Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar;-"Arsenal’e katılma kararımdan asla pişmanlık duymadım. Pandemi arasına kadar gelen dönemde Şubat-Mart 2020 dönemi öncesine kadar çok keyifliydi. Birçok kez eğlendik. Ama pandemi arasından sonra maalesef değişti"-"Dürüst olmak gerekirse her zaman Schalke’ye bir sempatim olacak. Tüm kalbimle onlara en iyisini diliyorum. Ama benim için şu anda bir opsiyon değil."-Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Her Türk Almanya'da bir Türk takımını destekliyordu. Benimki Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü.Mesut Özil: "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü." pic.twitter.com/rMKCNxxo4i— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 11, 2021

Fenerbahçe Mesut Özil ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu Fenerbahçeli taraftarları sevindiren haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıllardır hayalini kurduğu Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek.5 milyon euro kazanacakAmerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon euro kazanacak.Kupa koleksiyoncusu ÖzilKariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.Fenerbahçe Ahmed Kutucu'yu kiralıyorKısıklı'da oturacakEşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.Fatih Karagümrük Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin peşindeVideo: PORTRE | Mesut Özil