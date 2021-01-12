Mesut Özil'in Tottenham sözlerine Jose Mourinho'dan cevap gecikmedi
Mesut Özil'in Tottenham sözlerine Jose Mourinho'dan cevap gecikmedi
Sosyal medya üzerinden taraftarların sorularını yanıtlayan yıldız oyuncu Mesut Özil, 'Tottenham'a gideceğime futbolu bırakırım' ifadelerini kullanmıştı. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Mesut Özil'in bu sözlerine yanıt verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Yıldız oyuncu Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu, kendisine yöneltilen birçok soruya cevap verirken, Tottenham için söyledikleri İngiltere'de olay oldu.
"Tottenham yerine futbolu bırakırdım"
Bir taraftarın, "Arsenal'daki sözleşmen bitiyor. Karşında iki seçenek olsa; birisi futbolu bırakman diğeri de Tottenham'a transfer olman. Hangisini seçerdin" sorusuna Mesut Özil, "Kolay soru, futbolcu bırakırdım" şeklinde cevap verdi. Özil'in bu cevabına Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho yanıt verdi.
"Mesut'u kim istedi"
Basın toplantısında Özil'in bu açıklamasının kendisine hatırlatılması üzerine Mourinho, "Mesut Özil'i transfer etmek istediğimizi kim söyledi" yanıtını verdi.
🗣: 'Tottenham'a gideceğime emekli olurum' diyen Mesut Özil hakkında ne düşünüyorsunuz?
🚨: Tottenham'ın onun imzasıyla ilgilendiğini kim söyledi?
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