Metin Albayrak'a 75 gün hak mahrumiyeti

PFDK, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili cezaları açıkladı. TFF'nin resmi sitesinde yer alan kararlar şöyle;

Beşiktaş A.Ş.'nin, 02.12.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. - Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Üst 407,408,409, Spor Toto Kuzey Alt 105,106,107,108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş. idarecisi Metin Albayrak'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 hak mahrumiyeti ve 35.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray A.Ş.'nin, 02.12.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. - Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir tribün 404,405,406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları takdiren 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş.'nin, sporcularının ve antrenörünün müsabaka öncesi röportaja ve müsabaka sonrası flaş röportaja katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş.'nin, basın toplantısına antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL Para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.