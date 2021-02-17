Metin Sipahioğlu'ndan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt: Hepsi yalan

Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kulüp televizyonunda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının yalan ve iftira olduğunu söyledi. Sipahioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Mustafa Cengiz'a akreditasyon sorulması koca bir yalan"

"Hafta içi Galatasaray yönetimi 5 kere konuştu. Bu yalan ve iftira seviyesini muhatap alıp almamayı çok düşündük. Ortada yapılan çok ciddi bir suç var. İnanılmaz iftira ve yalanlar var. Bu seviyeyi kendileri oluşturdu. Galatasaray maçından sonra başkanımız açıklama yaptı. Sonrasında VAR manipülasyonuyla ilgili detaylı bir analiz yayınladık. Hiçbir maç hakkında açıklama yapmadık geçen hafta. Gittiğimiz deplasman maçlarında listeyi yaparız ve Ankara'ya göndeririz. Spor Bakanlığı listeyi onaylar ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gönderir. Kişileri alıp almama kararı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndedir. Kontrol burada Fenerbahçe'de değildir. Kaldı ki Gençlik İl de konukları müthiş ağırlamış. Mustafa Cengiz'in orada bekletilme süresi 1 dakikadan daha az. Kimseyi almama gibi bir durum yok. Hiç kimsenin ismine bakılmadı, takır takır içeri girdiler. Galatasaray'ın söylediği ilk yalanı böyle somut görüntülerle görüyoruz. Bu kelimeyi söylemek çok zor ama maalesef söylemek zorundayız. Söylenenlerin hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan"

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Yalan ve İftira 1: Protokol girişinde isim kontrolü yapıldı ve bekletildik.



Gerçek: Yetkililerce misafirperverce karşılandıkları, isim kontrolü bile yapılmadan hızla içeri alındıkları görüntülerce sabittir. Ayrıca tüm protokol tribünleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü kontrolündedir. pic.twitter.com/Fa1sEKPdu4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

"Şifre 1907 söylemi gerçeği yansıtmıyor"

"1907 şifresini kulübümüzün kurucuları buldu. Hakikaten, galiba fazla sanata düşkünler ve film izliyorlar. Bu kelimeyi söylemek çok zor ama maalesef söylemek zorundayız. Söylenenlerin hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan. Mustafa Cengiz bunları kendisi söylüyorsa çok büyük hata yapıyor. Onu yönlendiren varsa onlar da çok büyük hatalar yapıyor. Türkiye'de hiçbir stadyuma şifreyle taraftar alınması gibi bir eylem olamaz. Buna çocuklar bile güler. Stadımızdaki protokol tribünü ile 1907 tribünü yan yanadır. Kim nereye geldiyse, oraya alınmıştır. HES kodundan kimliğine kadar her soru sorulmuştur."

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Yalan ve İftira 2: İnsanları şifre ile stada aldılar, her 1907 diyen içeri girdi.



⁰Gerçek: “Protokole mi geldiniz, 1907 Tribününe mi?” sorusunu şifre sandıkları, 1907 Tribünü girişinde her gelene isim listesi kontrolü yapılıp sonrasında HES kodu sorulduğu görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/SRGxETKzoS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

"Yusuf Günay sözlerinde dikkat etsin"

"Yusuf Günay sözlerine çok dikkat etsin. Onu ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Çok yanlış yolda. Militan gibi kelimeler kullanmaya hakkı yok. Hem yalan söyleyeceksiniz bir de militan gibi kelimeler kullanacaksınız. Bu iş çok tehlikeli yerlere gidiyor."

"250 kişi vardı"

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"Protokol tribününde davetliler var. Alt ve üst tribünlerin büyük bölümleri ise boş. Toplam 250 kişi var. Nerede bu 3 bin kişi soruyorum. Yalanlarınızla bütün Türkiye'yi kirlettiniz. Çıkıp özür dileyeceksiniz ki ben zannetmiyorum bu erdemi gösterebileceklerini."





Yalan ve İftira 3: Stadyuma 3000 taraftar alındı, tüm localar doluydu.



Gerçek: 1.295 kişi kapasiteli 1907 locasında çok kısıtlı sayıda, 250’ye yakın insan olduğu, diğer locaların ise tamamen kapalı olduğu, stadın başka hiçbir bölümünde insan olmadığı görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/bI9r0Y9ldl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

"Galatasaraylı futbolcular protokol tribününe provokasyona yönelik hareketler yaptı"

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"Maç bittikten sonra gayet medeni bir şekilde Galatasaray'ı tebrik ettik. Başkan Ali Koç, Mustafa Cengiz ile tokalaştı ve iyi akşamlar diledi. Görüntülerde var. Galatasaraylı futbolcular kendi tribününe gittikten sonra geri döndüler. Sıkıntı yok. Onyekuru ve Belhanda, protokol tribününe çocukça hareket yapıyorlar. Galatasaraylı yöneticiler susturmak yerine, protokol tribününden hepsi eller havada tezahürat yapıyorlar. Görüntülerde Galatasaray yönetim kurulu üyelerinin nasıl holigan kimliğine büründüklerini tüm Türkiye görsün. Biz de bu olaydan sonra yanlarına gidip uyarıyoruz. Olay tamamen bundan ibarettir."