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Spor Metin Tekinden Fenerbahçeli futbolcuya "Bu kadarını beklemiyordum"
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Metin Tekin'den Fenerbahçeli futbolcuya: "Bu kadarını beklemiyordum"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesinin ilk yarısında ev sahibi ekibin sağ bek oyuncusu Osayi Samuel performansıyla dikkat çekti. Futbol yorumcusu Metin Tekin, Nijeryalı futbolcuyla ilgili dikkat çekici tespitlerde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Metin Tekinden Fenerbahçeli futbolcuya: Bu kadarını beklemiyordum
Fenerbahçeli futbolcular

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde ilk yarıda önemli bir performans sergileyen Osayi Samuel yaptığı asistle de dikkat çekti.

Futbol yorumcusu Metin Tekin, Osayi Samuel'in beklenenden çok daha fazla katkı verdiğini söylerken şunları söyledi;

  • "Önünde Kerem olmasına rağmen sürekli çıkış yaptı. Ben bu kadar öne doğru katkı vereceğini düşünmemiştim. Bir de gol attırdı. İlk yarının en iyi ismi net olarak"
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