Metin Tekin'den Fenerbahçeli futbolcuya: "Bu kadarını beklemiyordum"

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde ilk yarıda önemli bir performans sergileyen Osayi Samuel yaptığı asistle de dikkat çekti.

Futbol yorumcusu Metin Tekin, Osayi Samuel'in beklenenden çok daha fazla katkı verdiğini söylerken şunları söyledi;

"Önünde Kerem olmasına rağmen sürekli çıkış yaptı. Ben bu kadar öne doğru katkı vereceğini düşünmemiştim. Bir de gol attırdı. İlk yarının en iyi ismi net olarak"