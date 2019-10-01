Mevlüt Erdinç'ten dikkat çeken kıyas: Galatasaray Fenerbahçe kadar büyük değil

2009-2012 yılları arasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç, Devler Ligi maçı için İstanbul'a gelen Fransız kulübünü ziyaret etti. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan milli futbolcu Galatasaray-PSG maçı hakkında da açıklamalarda bulundu.

PSG'nin çocukken tuttuğu takım olduğunu söyleyen Mevlüt Erdinç, "Bu kulübü seviyorum. İstanbul'da sizleri ziyaret etmek büyük bir mutluluk. Küçükken PSG forması giymeyi hayal ediyordum. Bu şansı da yakaladım." ifadelerini kullandı.

Edinson Cavani Galatasaray maçında yok Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile 1 Ekim Salı günü karşılaşacak.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.Galatasaray'ın rakibi PSGNeymar cezalıGalatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı.Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.Cavani, Neymar, Draxler yokKulüpten yapılan açıklamada, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu.Paris ekibinde Galatasaray ile oynayacak maç öncesi kart cezası bulunan Brezilyalı yıldız Neymar'ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba, kafileye dahil edilmedi. Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe ve Arjantinli forvet Mauro Icardi ise maç kadrosunda yer aldı. PSG'nin kafilesinde bulunan futbolcular şöyle:Kaleci: Keylor Navas, Sergio Rico, Garissone InnocentSavunma: Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Tanguy Kouassi Nianzou, Layvin Kurzawa, Thomas MeunierOrta saha: Angel Di Maria, Marco Verratti, Pablo Sarabia, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Leandro Paredes, Adil AouchicheForvet: Mauro Icardi, Kylian Mbappe, Eric Maxim Choupo-MotingRetour à l'#UCL dès mardi 🔙Direction Istanbul ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/7HeLsfVDeZ— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 29, 2019

Parc des Princes'taki maçların kendisi için çok özel olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Parc des Princes'taki Marsilya maçlarıyla ilgili iyi anılarım var. Mutlaka kazanmamız gereken maçlar oluyordu. Taraftarların baskısını hissediyorduk. 2-1'lik bir galibiyette attığım golü hatırlıyorum. O gün gol atacağımı biliyordum. Formamın altında "Paris büyüleyici" yazılı bir tişört bile vardı." dedi.

Galatasaray-PSG maçı hakkında da yorum yapan Mevlüt Erdinç "Galatasaray, Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesi. Ama Fenerbahçe kadar değil. Türk futbolu çok gelişti. Harika oyunculara sahipler ama PSG'nin şansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Galatasaray iyi iç saha atmosferiyle biliniyor. Fakat PSG bunun üstesinden gelecektir. İlk 11 ve yedeklerde çok iyi oyuncuları var. Atmosferden etkilenmezler." ifadelerini kullandı.