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MHK eski başkanı Hilmi Ok hayatını kaybetti

FIFA kokartlı eski Merkez Hakem Kurulu başkanlarından Hilmi Ok, 87 yaşında vefat etti.

Haber Merkezi AA
Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yapmıştı.

Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

İstanbul'da 1932 yılında doğan Ok, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna hizmetlerde bulundu.

Hilmi Ok'un cenazesi, yarın Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bakan Kasapoğlu'ndan Hilmi Ok için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Hilmi Ok'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."

Bir dakikalık saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu da 15-17 Şubat tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Açıklamada, isteyen kulüplerin siyah kol bandıyla sahaya çıkabileceği kaydedildi.

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