MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Beşiktaş'a tebrik

2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş oldu. Averajla gelen 16'ncı şampiyonluk sonrası Türkiye’nin birçok ilinde kutlamalar yapılırken, siyah beyazlı takıma bir tebrik de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi.

Bahçeli, Twitter hesabından Beşiktaş’ın simgesi olan bir kartal heykeli ile poz verdiği anları yayınladı.

TEKNİK HEYET VE YÖNETİMİ TEBRİK ETTİ

MHP lideri paylaşımına ise “2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş’ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum.” notunu düştü. Sıkı Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Devlet Bahçeli’nin paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş’ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/kUhZ7x6BKf REKLAM May 16, 2021

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