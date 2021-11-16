Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a mesaj var

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Sezon başında Chelsea'den kiralanan ve Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi, tedavisi için yönetimden izin alarak İngiltere'ye dönmüştü. Yıldız oyuncu, teknik heyet ile yaptığı son görüşmede olumlu mesajlar verdi.

Batshuayi'den müjdeli haber

Ligde lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'ta, Alanyaspor maçı büyük önem taşıyor. Zirve ile olan farkın daha fazla açılmasını istemeyen siyah-beyazlılarda, golcü oyuncu Batshuayi'den müjdeli haber geldi.

Yarın İstanbul'a dönecek

Sabah'ın haberine göre tedavisini İngiltere'de sürdüren Belçikalı yıldız, siyah-beyazlı heyete hazır olduğunu söyledi. Batshuayi, "Tedavim tamamlanmak üzere. Burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Alanya maçına hazır olacağım, sahada yer alırım" mesajını ilettiği ve yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi.

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Michy Batshuayi bu sezon 12 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

SPOR Michy Batshuayi İngiltere'ye döndü



