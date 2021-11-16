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Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a mesaj var

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mich Batshuayi, siyah-beyazlı takımdan izin alarak tedavisi için İngiltere'ye gitmişti. Yıldız oyuncu, siyah-beyazlı teknik heyet ile yaptığı son görüşmede, İstanbul'a geleceğini ve Alanyaspor maçında sahadaki yerini alacağı mesajını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Michy Batshuayiden Beşiktaşa mesaj var
Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Sezon başında Chelsea'den kiralanan ve Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi, tedavisi için yönetimden izin alarak İngiltere'ye dönmüştü. Yıldız oyuncu, teknik heyet ile yaptığı son görüşmede olumlu mesajlar verdi.

Batshuayi'den müjdeli haber

Ligde lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'ta, Alanyaspor maçı büyük önem taşıyor. Zirve ile olan farkın daha fazla açılmasını istemeyen siyah-beyazlılarda, golcü oyuncu Batshuayi'den müjdeli haber geldi.

Yarın İstanbul'a dönecek

Sabah'ın haberine göre tedavisini İngiltere'de sürdüren Belçikalı yıldız, siyah-beyazlı heyete hazır olduğunu söyledi. Batshuayi, "Tedavim tamamlanmak üzere. Burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Alanya maçına hazır olacağım, sahada yer alırım" mesajını ilettiği ve yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi.

  • Michy Batshuayi bu sezon 12 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Michy Batshuayi İngiltere'ye döndü
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Michy Batshuayi İngiltere'ye döndü


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