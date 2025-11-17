Milli eskrimci Nisanur Erbil İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrim branşında büyük bir başarıya imza attı.
Milli sporcu Nisanur Erbil, kadınlar kılıç kategorisinde gerçekleştirdiği karşılaşmalar sonucunda ülkemize altın madalya kazandırarak büyük bir gurur yaşattı.
Zorlu Rakibini Elemişti
Boulevard SEF Arena'da düzenlenen müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Nisanur Erbil, ilk olarak yarı finalde karşısına çıkan Kamerunlu rakip Essomba Mbega Lorina Dorothee'yi mağlup etmişti. Bu önemli galibiyet, milli sporcuyu altın madalya vuruşuna taşıyarak final heyecanı yaşattı.
Finaldeki Üstün Performans
Nisanur Erbil, finaldeki rakibi Özbekistanlı Gulistan Perdebaeva ile kılıçları kuşandı. Zorlu geçen final müsabakasında rakibine üstünlük sağlayan Erbil, İslami Dayanışma Oyunları tarihinde Türkiye'ye eskrim branşında altın madalya kazandıran sporcu olarak adını yazdırdı.
Türk Spor Tarihine Geçti
Bu zafer, sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Türk eskriminin uluslararası arenadaki yükselişinin de bir göstergesi oldu. Nisanur Erbil'in kazandığı altın madalya, Türkiye'nin İslami Dayanışma Oyunları'ndaki madalya karnesine değerli bir katkı sağlayarak, Türk sporunun farklı disiplinlerdeki başarı çıtasını yükseltti.