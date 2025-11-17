Milli eskrimci Nisanur Erbil İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı

Boulevard SEF Arena'da düzenlenen müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Nisanur Erbil, ilk olarak yarı finalde karşısına çıkan Kamerunlu rakip Essomba Mbega Lorina Dorothee'yi mağlup etmişti. Bu önemli galibiyet, milli sporcuyu altın madalya vuruşuna taşıyarak final heyecanı yaşattı.

Bu zafer, sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Türk eskriminin uluslararası arenadaki yükselişinin de bir göstergesi oldu. Nisanur Erbil'in kazandığı altın madalya, Türkiye'nin İslami Dayanışma Oyunları'ndaki madalya karnesine değerli bir katkı sağlayarak, Türk sporunun farklı disiplinlerdeki başarı çıtasını yükseltti.