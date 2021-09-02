Milli futbolcu Karadağ maçı sonrasında açıkladı: Risk almak istemedim

A Milli Takım futbolcusu Kenan Karaman, Karadağ maçını değerlendirdi.
Kenan Karaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Diğer maç berabere bitmiş. Biraz daha akıllı olmamız lazım. Son dakikalarda zamanı iyi kullanmamız lazım. Yine de iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki maçlardan galibiyetle ayrılırız. Topuğumda ağrı vardı. Birkaç haftadır vardı. Risk almak istemedim. Kenara işaret ettim. Hocalar beni değiştirdi."
Öte yandan Kenan Karaman, Karabağ maçında yenilen ilk goldeki görüntüsüyle tepki çekmişti. Kramponlarını bağlarken rakibi yanından geçen Karaman'a sosyal medyadan tepki mesajları atıldı.
🗣 Kenan Karaman: 3 puanı alsaydık bizim için çok iyi olacaktı. İnşallah önümüzdeki maçlardan galibiyetli ayrılırız. pic.twitter.com/NpeQxMz2bm
🗣 Kenan Karaman: 3 puanı alsaydık bizim için çok iyi olacaktı. İnşallah önümüzdeki maçlardan galibiyetli ayrılırız. pic.twitter.com/NpeQxMz2bm— TRT Spor (@trtspor) September 1, 2021