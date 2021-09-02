Spor Milli futbolcu Karadağ maçı sonrasında açıkladı Risk almak istemedim
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Milli futbolcu Karadağ maçı sonrasında açıkladı: Risk almak istemedim

A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı maçtan sonra kameraların karşısına geçen Kenan Karaman açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli futbolcu Karadağ maçı sonrasında açıkladı: Risk almak istemedim
Milli Takım futbolcularının Karadağ maçındaki gol sevinci.

A Milli Takım futbolcusu Kenan Karaman, Karadağ maçını değerlendirdi.

Kenan Karaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Diğer maç berabere bitmiş. Biraz daha akıllı olmamız lazım. Son dakikalarda zamanı iyi kullanmamız lazım. Yine de iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki maçlardan galibiyetle ayrılırız. Topuğumda ağrı vardı. Birkaç haftadır vardı. Risk almak istemedim. Kenara işaret ettim. Hocalar beni değiştirdi."

Öte yandan Kenan Karaman, Karabağ maçında yenilen ilk goldeki görüntüsüyle tepki çekmişti. Kramponlarını bağlarken rakibi yanından geçen Karaman'a sosyal medyadan tepki mesajları atıldı.


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