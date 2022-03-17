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Milli futbolculardan duygulandıran video: Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci ve Rıdvan Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü videosuyla şehitleri andı.

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Haber Merkezi AA
Milli futbolculardan duygulandıran video: Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir
İrfan Can Kahveci

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan bilgiye göre, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anmak için TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kulüplerinin yanı sıra TRT'nin destekleriyle kamu spotu videoları hazırladı.

Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal'ın oğlu Yusuf Ünsal, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ın yer aldığı ve "Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir... Rahmet... Minnet... Saygıyla..." sözlerini içeren 3 farklı video, ulusal ve yerel televizyonlarda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin kuruluş tarihi olan 1915'e vurgu yapması için 16 Mart Çarşamba günü saat 19.15'ten itibaren yayınlanmaya başladı.

18 Mart Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında takımlar sahaya "Şehitlerimizin Emaneti Şerefimizdir" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig müsabakalarında takımlar 18-21 Mart tarihlerindeki maçlarda sahaya T.C. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yaptırılan, "18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıkacak.

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