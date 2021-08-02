Spor Milli güreşçimiz Yasemin Adar tarihe geçti
GÜREŞ

Milli güreşçimiz Yasemin Adar tarihe geçti

Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli güreşçimiz Yasemin Adar tarihe geçti
Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli güreşçi Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 10. gün müsabakalarıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde Makuhari Messe’deki repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier’i tuş eden milli güreşçi Yasemin Adar, üçüncülük maçına çıkmaya hak kazanmıştı. Serbest stil 76 kiloda Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile karşılaşan Yasemin, rakibini tuşla mağlup ederek bronz madalya elde etti.

  • Yasemin Adar, kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcu olarak da adını Türk spor tarihine yazdırdı.

Yasemin Adar'dan tarihi başarı
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Yasemin Adar'dan tarihi başarı
Milli güreşçimiz Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı. Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz oldu. O anlar maçın anlatım koltuğunda oturan Faruk Mutkan'ı da oldukça heyecanlandırdı.
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