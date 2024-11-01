Milli halterci Enes Çelik'ten Avrupa şampiyonasında madalya şov

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada genç erkekler 96 kiloda ay-yıldızlı halterci Enes Çelik, podyuma çıktı. Milli halterci koparmada 161 kilo ile gümüş madalya kazanırken silkmede 194 kilo ve toplamda 355 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya aldı. Milli sporcu toplam derecesiyle Avrupa şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı.