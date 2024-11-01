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Milli halterci Enes Çelik'ten Avrupa şampiyonasında madalya şov

Milli halterci Enes Çelik'ten Avrupa şampiyonasında madalya şov

17:031/11/2024, Cuma
AA
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Milli halterci Enes Çelik, Avrupa şampiyonasına damga vurdu.
Milli halterci Enes Çelik, Avrupa şampiyonasına damga vurdu.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 96 kiloda milli sporcu Enes Çelik 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada genç erkekler 96 kiloda ay-yıldızlı halterci Enes Çelik, podyuma çıktı. Milli halterci koparmada 161 kilo ile gümüş madalya kazanırken silkmede 194 kilo ve toplamda 355 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya aldı. Milli sporcu toplam derecesiyle Avrupa şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı.


Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 17'si altın, 12'si gümüş, 8'i bronz olmak üzere 37'ye yükseldi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü madalya kazanan milli sporcuyu, antrenörlerini ve kulübünü tebrik etti.

#Avrupa Halter Şampiyonası
#halter
#milli sporcu Enes Çelik

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