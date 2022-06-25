Spor Milli judocu Nurdan Almalı 23 yaşında vefat etti
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Milli judocu Nurdan Almalı 23 yaşında vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye Judo Federasyonu, Almalı için taziye mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi İHA
Milli judocu Nurdan Almalı 23 yaşında vefat etti
Nurdan Almalı ve ailesi

Milli judocu Nurdan Almalı, genç yaşta yaşama gözlerini yumdu. Türkiye Judo Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı’nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Almalı, 8-9 Haziran 2019’da Bosna Hersek’in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanmıştı.

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