Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de üçüncü kez birinci oldu

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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Şehidimiz var

MSB; Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.