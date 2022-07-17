Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İngilterede üçüncü kez birinci oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de üçüncü kez birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağının üçüncü yarışında da birinci oldu.

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Haber Merkezi AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İngilterede üçüncü kez birinci oldu
Toprak Razgatlıoğlu

Donington Park Pisti'nde koşulan üçüncü yarışta Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve üçüncü yarışını yine İngiltere'de kazandı.

Temsilcimiz, dün ve bugün öğlen gerçekleştirilen yarışta Donington Park Pisti'nde birinci olarak bu yıl ilk iki yarışını kazanmayı başarmıştı.

  • Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak, kariyerinde ilk kez 3'te 3 yaptı.

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