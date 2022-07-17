Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de üçüncü kez birinci oldu

Donington Park Pisti'nde koşulan üçüncü yarışta Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve üçüncü yarışını yine İngiltere'de kazandı.
Temsilcimiz, dün ve bugün öğlen gerçekleştirilen yarışta Donington Park Pisti'nde birinci olarak bu yıl ilk iki yarışını kazanmayı başarmıştı.
- Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak, kariyerinde ilk kez 3'te 3 yaptı.
Toprak Razgatlıoğlu Donington Park'ta üçte üç yapıyor! #GBRWorldSBK @barkinkizil pic.twitter.com/lpJlHAVaWb
Toprak Razgatlıoğlu Donington Park'ta üçte üç yapıyor! #GBRWorldSBK @barkinkizil pic.twitter.com/lpJlHAVaWb— S Sport (@ssporttr) July 17, 2022