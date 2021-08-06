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Milli oyuncu Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu: İspanya'ya gidiyor

Bundesliga'da küme düşen Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'ı yeni takımı belli oluyor. İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, milli oyuncu için Alman ekibiyle 10 milyon euro karşılığında anlaştığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli oyuncu Ozan Kabakın yeni takımı belli oldu: İspanyaya gidiyor
Transfermarkt verilerine göre Ozan Kabak'ın güncel bonservis değeri 25 milyon euro.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak, Schalke 04'ten ayrılıyor. Bundesliga'da küme düşen Alman ekibiyle kısa süre içerisinde yollarını ayıracak olan milli oyuncu, İspanya'ya gidiyor.

Bonservis 10 milyon euro

Todofichajes'te yer alan habere göre Sevilla, Schalke 04 ile Ozan Kabak konusunda anlaşma sağladı. Bonservis bedeli olarak 10 milyon euro teklif eden İspanyolların, kısa süre içerisinde transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

  • 17 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, aynı yıl 15 milyon euroya Schalke 04'ün yolunu tuttu. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da kiralık olarak geçiren milli oyuncu, toplamda 27 karşılaşmada görev yaptı.

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