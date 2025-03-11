Milli sporcu Ahmet Ocakçı CHP'li üyeyi rezil etti

AK Parti İBB Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı, katıldığı bir meclis oturumda CHP'li üye Can Çobanoğlu'nun kendisinin milli sporcu olmadığına yönelik iddialarına cevap verdi. Kanıtlarla Çobanoğlu'nın iddialarını çürüten Ocakçı, o anları sosyal medya hesabından "Arka kapısından milli sporcu olarak sessiz ve sedasızca kovulduğumuz kurumun ön kapısından Meclis Üyesi olarak girmeyi nasip eden Allah’a hamdederiz" ifadeleriyle paylaştı.
AK Parti İBB Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı, katıldığı bir oturumda CHP'li üye Can Çobanoğlu'nun kendisinin milli sporcu olmadığına yönelik iddialarına cevap verdi.
2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapısında güreşe başladığını belirten Ocakçı, mevcut yönetimin göreve gelmesiyle 2019 yılında kulüpten kovulduğunu söyledi.
Milli sporcu olduğunu gösteren bakanlıktan onaylı belgeyi ve kazandığı madalyaları gösteren Ahmet Ocakçı, "Allah arka kapısından kovulduğumuz kulübe buradan ön kapıdan girmeyi nasip etti" ifadelerini kullandı.