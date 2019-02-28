MİLLİ TAKIM

Milli Takım marttaki maçlara Şenol Güneş yönetiminde çıkabilir

TFF'nin acil ve gerekli gördüğü hallerde seçtiği teknik adamı, Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirme yetkisine sahip olduğu ortaya çıktı. Federasyon, Şenol Güneş'i mart ayından oynanacak milli maçlarda da görevlendirecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş 15 yıl sonra yeniden A Milli Takımı çalıştıracak.

Şenol Güneş 15 yıl sonra yeniden A Milli Takımı çalıştıracak.

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörlüğü koltuğuna, 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının mart ayında oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da ay-yıldızlı takımın başında çıkabileceği ve bunun için Beşiktaş'ın iznine gerek olmadığı ortaya çıktı.

TFF'nin acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirme yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "TFF, mart ayındaki maçlarda Şenol Güneş’in Milli Takım'ın başında olmasını isterse, kurallara göre biz zaten buna izin vermeye mecburuz" dedi.

Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü
Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına A Milli Takım'ın başına getirildiği duyuruldu.Federasyon'un sitesinden yapılan açıklama şöyle;"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı takıma dünya üçüncülüğü yaşatmıştı.Şenol Güneş&#39;in Milli Takım karnesi;🏟43 maç✅20 galibiyet⛔11 beraberlik❌12 mağlubiyet⚽Atılan gol: 61🥅Yenilen gol: 41🥉2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüğü. pic.twitter.com/wSUZ1EXwYT&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Şubat 2019

Yıldırım Demirören TFF'den istifa etti
Yıldırım Demirören TFF'den istifa etti

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa etti.TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı açıklamada "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDİAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan, olağanüstü kongreye kadar TFF Başkanlığı görevini Hüsnü Güreli'nin yürüteceği öğrenildi.İstifası bekleniyorduTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetimindeki Demirören Holding'in iştiraki Şans Girişim'in spor bahisi ihalesine katılması çeşitli polemiklere neden olmuştu.Spor kamuoyunın bir kısmı Demirören'in istifa etmesi gerektiğine dair haberler ve sosyal medya paylaşımları yapmış, Demirören'den bu süreçte herhangi bir açıklama gelmemişti.Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını bırakıyorŞenol Güneş Milli Takım'a geri döndü

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