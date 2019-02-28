Milli Takım marttaki maçlara Şenol Güneş yönetiminde çıkabilir

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörlüğü koltuğuna, 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının mart ayında oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da ay-yıldızlı takımın başında çıkabileceği ve bunun için Beşiktaş'ın iznine gerek olmadığı ortaya çıktı.

TFF'nin acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirme yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "TFF, mart ayındaki maçlarda Şenol Güneş’in Milli Takım'ın başında olmasını isterse, kurallara göre biz zaten buna izin vermeye mecburuz" dedi.

Şenol Güneş, A Milli Takım'ın Mart ayında oynanayacağı Arnavutluk ve Moldova maçında takımın başında olacak. TFF Talimatları'na göre, Şenol Güneş ve Beşiktaş bu öneriye karşı gelemiyor. pic.twitter.com/u40CKgQ5Gr — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Şubat 2019

Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına A Milli Takım'ın başına getirildiği duyuruldu.Federasyon'un sitesinden yapılan açıklama şöyle;"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı takıma dünya üçüncülüğü yaşatmıştı.Şenol Güneş'in Milli Takım karnesi;🏟43 maç✅20 galibiyet⛔11 beraberlik❌12 mağlubiyet⚽Atılan gol: 61🥅Yenilen gol: 41🥉2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüğü. pic.twitter.com/wSUZ1EXwYT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Şubat 2019