Milli Takım marttaki maçlara Şenol Güneş yönetiminde çıkabilir
TFF'nin acil ve gerekli gördüğü hallerde seçtiği teknik adamı, Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirme yetkisine sahip olduğu ortaya çıktı. Federasyon, Şenol Güneş'i mart ayından oynanacak milli maçlarda da görevlendirecek.
Haber MerkeziYeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörlüğü koltuğuna, 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının mart ayında oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da ay-yıldızlı takımın başında çıkabileceği ve bunun için Beşiktaş'ın iznine gerek olmadığı ortaya çıktı.
TFF'nin acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirme yetkisine sahip olduğu belirtildi.
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "TFF, mart ayındaki maçlarda Şenol Güneş’in Milli Takım'ın başında olmasını isterse, kurallara göre biz zaten buna izin vermeye mecburuz" dedi.
Şenol Güneş, A Milli Takım'ın Mart ayında oynanayacağı Arnavutluk ve Moldova maçında takımın başında olacak. TFF Talimatları'na göre, Şenol Güneş ve Beşiktaş bu öneriye karşı gelemiyor. pic.twitter.com/u40CKgQ5Gr
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