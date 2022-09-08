Spor Mircea Lucescu Süper Ligdeki şampiyonluk favorisini açıkladı
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Mircea Lucescu Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'de şampiyonluk favorisinin Fenerbahçe olduğunu söyledi. Jorge Jesus'un çok iyi bir teknik olduğunu belirten Rumen çalıştırıcı, "Türkiye liginde Fenerbahçe'nin birinci olmasını bekliyorum" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Mircea Lucescunun Fenerbahçe maçı öncesinde yaptığı açıklamalar
Lucescu, Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Dinamo Kiev’de teknik direktör Mircea Lucescu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları son müsabakadan etkilenmediklerinin altını çizen Lucescu, "Oyuncularımız profesyonel. Etkilenmiyoruz. Burada önemli seviyede maç oynamak için geldik. Futbol açısından geçen maç çok güzel atmosferde geçti" şeklinde konuştu.

"Jesus’un siteminin çok değiştiğini düşünmüyorum"

Fenerbahçe’nin oyun planını çok fazla değişmeyeceğini dile getiren Lucescu, “Jesus’un sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum. Sonuçta orta sahadan bir oyuncuyu defansa çekip 3’lü hat oluşturuyor. Yeni gelen iyi oyuncular oldu Batshuayi gibi. 29-30 yaşlarında yeni oyuncular geldi” açıklamasını yaptı.

"İyi bir maç oynamak için geldik"

Daha önce ‘görevi bırakabilirim’ şeklinde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Mircea Lucescu, “O açıklamaları yaparken biraz duygusaldım. Zor zamanlar geçiriyoruz. Kiev’den gelirken 11 saat otobüs yolculuğu yaparak geldik. İyi bir maç oynamak için geldik” yanıtını verdi.

"Ligde negatif bir serimiz oldu"

Deneyimli teknik direktör, ligdeki kötü gidişatlarına da değinerek, "Negatif serimiz oldu ligde. Yıllarca domine ettiğimiz ligdi. Oyuncular Ukrayna’da bile şehirden şehre giderken başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Ailelerini, çocuklarını düşünüyorlar. Avrupa ligi olduğu için en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız” değerlendirmesini yaptı.

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"Fenerbahçe’nin ligde birinci olmasını bekliyorum"

Sarı-lacivertlilerin ligde şampiyon olacağını tahmin ettiğini aktaran Lucescu, “Fenerbahçe çok iyi takım kurdu. Bu dönemde iyi çalıştılar. Hem tecrübeli hem yüksek seviyelerde futbolcuları var. Başkan Ali Koç, çok iyi bir hoca getirdi. Türkiye liginde birinci olmasını bekliyorum" diye konuştu.

"Alabildiğimizi almaya çalışacağız"

Gruptaki ilk maçı kazanmak istediklerini söyleyen Lucescu açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

  • "Maçı oynayacağız göreceğiz. Kimse oynamadan ‘kazanacağız’ diyemez. Oynayıp göreceğiz. Sonuçta Fenerbahçe de ilk maçını kazanmak için istekli olacak. Biz de istiyoruz. Eleme maçı değil grup maçı. Alabildiğimizi almaya çalışacağız. Neticesi aralık ayında belli olacak."

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