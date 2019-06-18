Mısır'ın dünya yıldızı futbolcusu Salah'ın 'Mursi' sessizliği

Liverpool'da gösterdiği performansla dünyadaki tüm Müslümanların takdirini kazanan Muhammed Salah, dünden bu yana eleştirilerin odağında. Bunun sebebi ise yıldız futbolcunun ülkesinde yaşanan zulme tepki göstermemesi.

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin davasının görüldüğü esnada hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Darbeci lider Sisi'nin ülkesinde uyguladığı baskıcı yönetime tepkiler çığ gibi büyürken Mısır'ın efsane futbolcularından Muhammed Ebuterike, Mursi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak bir mesaj yayınladı.

Binlerce RT ve beğeni alan bu mesajın ardından herkes Salah'ın da konuyla ilgili bir şeyler yazabileceği beklentisi içine girdi. Ancak yıldız isim konuyla ilgili bir şey yazmadı.

رحم الله الدكتور محمد مرسي رئيس مصر السابق واسكنه فسيح جناته وغفر الله له وثبته عند السؤال واجعل قبره روضه من رياض الجنة وتجاوز عن سيئاته — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) 17 Haziran 2019

Salah Sisi'yi mi destekliyor?

Salah'ın ülkesindeki siyasi ortam ve yaşanan haksızlıkları görmezden geldiği belirtilirken oyuncunun apolitik bir tutum sergilediğinin altı çiziliyor. Sosyal medya hesabında Liverpool ile ilgili başarıları ve tatil fotoğraflarını paylaşmayı tercih eden oyuncunun Sisi'nin davetlerine icabet etmesi de hakkında bazı şüpheleri beraberinde getiriyor.

Muhammed Salah, Roma'da forma giyerken Mısır fonu adı altındaki bir derneğe ciddi para bağışlarında bulunmuş sonrasında da Sisi'nin makamında görüşmelerde bulunmuştu.

01:40 dk 16 Şubat 2018 Yeni Şafak Bitti derken başlayan bir hikaye: Mohamed Salah İç karışıklık ve şiddetin hüküm sürdürdüğü Mısır'da kariyeri bitme noktasına gelen Mohamed Salah'ın, hazırlık maçında başlayan yeniden doğuş öyküsü…



