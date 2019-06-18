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Mısır'ın dünya yıldızı futbolcusu Salah'ın 'Mursi' sessizliği

Liverpool'da gösterdiği performansla Mısır'ın en tanınan yüzü olmayı başaran Muhammed Salah, bugünlerde ülkesinde yaşananlara ilgi göstermemekle suçlanıyor. Ülkesinin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili hiçbir mesaj paylaşmayan oyuncu için 'apolitik' yorumları yapılıyor. Salah'ın aksine yaşananlara sessiz kalmayanlar da var. Onlardan biri de Mısır'ın efsane futbolcularından Muhammed Ebuterike.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed Mursi-Muhammed Salah.

Muhammed Mursi-Muhammed Salah.

Liverpool'da gösterdiği performansla dünyadaki tüm Müslümanların takdirini kazanan Muhammed Salah, dünden bu yana eleştirilerin odağında. Bunun sebebi ise yıldız futbolcunun ülkesinde yaşanan zulme tepki göstermemesi.

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin davasının görüldüğü esnada hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Darbeci lider Sisi'nin ülkesinde uyguladığı baskıcı yönetime tepkiler çığ gibi büyürken Mısır'ın efsane futbolcularından Muhammed Ebuterike, Mursi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak bir mesaj yayınladı.

  • Binlerce RT ve beğeni alan bu mesajın ardından herkes Salah'ın da konuyla ilgili bir şeyler yazabileceği beklentisi içine girdi. Ancak yıldız isim konuyla ilgili bir şey yazmadı.

Salah Sisi'yi mi destekliyor?

Salah'ın ülkesindeki siyasi ortam ve yaşanan haksızlıkları görmezden geldiği belirtilirken oyuncunun apolitik bir tutum sergilediğinin altı çiziliyor. Sosyal medya hesabında Liverpool ile ilgili başarıları ve tatil fotoğraflarını paylaşmayı tercih eden oyuncunun Sisi'nin davetlerine icabet etmesi de hakkında bazı şüpheleri beraberinde getiriyor.

Muhammed Salah, Roma'da forma giyerken Mısır fonu adı altındaki bir derneğe ciddi para bağışlarında bulunmuş sonrasında da Sisi'nin makamında görüşmelerde bulunmuştu.

Muhammed Salah, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile birlikte yaptığı özel bir görüşmenin ardından poz veriyor.
Muhammed Salah, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile birlikte yaptığı özel bir görüşmenin ardından poz veriyor.

Sisi, Mısır'ın Dünya Kupası'na katılmasının ardından yaptığı konuşmada Muhammed Salah'a özel bir teşekkürde bulunmuştu. Mısır basını yıldız oyuncu ve Sisi arasında özel bir ilişki olduğunu ifade etmişti.
Sisi, Mısır'ın Dünya Kupası'na katılmasının ardından yaptığı konuşmada Muhammed Salah'a özel bir teşekkürde bulunmuştu. Mısır basını yıldız oyuncu ve Sisi arasında özel bir ilişki olduğunu ifade etmişti.

Bitti derken başlayan bir hikaye: Mohamed Salah
Yeni Şafak

Bitti derken başlayan bir hikaye: Mohamed Salah

İç karışıklık ve şiddetin hüküm sürdürdüğü Mısır'da kariyeri bitme noktasına gelen Mohamed Salah'ın, hazırlık maçında başlayan yeniden doğuş öyküsü…


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