Monaco genç oyuncu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı

Monaco Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Musaba ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve imzanın transfer dönemi başladığında resmileşeceğini duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Musaba'nın transferi için yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.

Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri gelen teklifleri açıkladı 3 yıldır Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulüpten sezon sonunda ayrılabilir. Oyuncunun menajeri William D'Avila Fas basınına yaptığı açıklamada, Belhanda'ya teklifler olduğunu ifade etti.Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için 3 takımın takipte olduğunu belirten D'Avila, Al Massae'ye verdiği demeçte, "Monaco hala Belhanda ile ilgileniyor. Ayrıca Suudi Arabistan'dan Al Hilal ve Al Ittihad da bu transferi bitirmek istiyor" dedi.Galatasaray Belhanda'yı gönderip Mandzukic'i getiriyorGeçtiğimiz günlerde Arap basınınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın Belhanda için 10 milyon euro bonservis bedeli istediği iddia edilmişti. Ayrıca haberlerde yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Mario Mandzukic'in bu transferde takas olarak kullanılabileceği ifade edilmişti.“Oynasa dert oynamasa daha da dert” denilen adamlardan biri Younes #Belhanda. Ne kadar daha İstanbul’da kalır bilinmez ama herkes onu Kudüs pankartının önünde secde eden ve şampiyonluk törenine ilahiyle çıkan adam olarak hatırlayacak pic.twitter.com/XZmsoOlgKe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 9, 2020