LİGUE 1

Monaco'nun 19 yaşındaki transferi Anthony Musaba kimdir ve nerede oynuyor?

Monaco genç oyuncu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı. Yaklaşık olarak 2 milyon euroluk bir bedelle transfer edildiği iddia edilen Anthony Musaba kimdir ve hangi bölgede oynuyor?

Haber Merkezi AA
Anthony Musaba, henüz milli takımda görev yapmadı.

Anthony Musaba, henüz milli takımda görev yapmadı.

Monaco Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Musaba ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve imzanın transfer dönemi başladığında resmileşeceğini duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Musaba'nın transferi için yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.

Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri gelen teklifleri açıkladı
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri gelen teklifleri açıkladı

3 yıldır Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulüpten sezon sonunda ayrılabilir. Oyuncunun menajeri William D'Avila Fas basınına yaptığı açıklamada, Belhanda'ya teklifler olduğunu ifade etti.Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için 3 takımın takipte olduğunu belirten D'Avila, Al Massae'ye verdiği demeçte, "Monaco hala Belhanda ile ilgileniyor. Ayrıca Suudi Arabistan'dan Al Hilal ve Al Ittihad da bu transferi bitirmek istiyor" dedi.Galatasaray Belhanda'yı gönderip Mandzukic'i getiriyorGeçtiğimiz günlerde Arap basınınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın Belhanda için 10 milyon euro bonservis bedeli istediği iddia edilmişti. Ayrıca haberlerde yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Mario Mandzukic'in bu transferde takas olarak kullanılabileceği ifade edilmişti.“Oynasa dert oynamasa daha da dert” denilen adamlardan biri Younes #Belhanda. Ne kadar daha İstanbul’da kalır bilinmez ama herkes onu Kudüs pankartının önünde secde eden ve şampiyonluk törenine ilahiyle çıkan adam olarak hatırlayacak pic.twitter.com/XZmsoOlgKe&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 9, 2020

  • Anthony Musaba kimdir ve hangi bölgede oynuyor?
  • 6 Aralık 200 tarihinde Hollanda'da doğan oyuncu futbol hayatına Ewijk Jugend'de başladı ve daha sonra NEC ve Vitesse Altyapı'sında forma giydi. Vitesse'den sonra yeniden NEC Nijmegen'e dönen 19 yaşındaki oyuncu Fransız ekibi Monaco'nun yolunu tuttu. Anthony Musaba bu sezon toplamda 26 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistle oynadı. Musaba sağ kanat olarak görev yapıyor.

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