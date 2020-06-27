Monaco'nun 19 yaşındaki transferi Anthony Musaba kimdir ve nerede oynuyor?
Monaco genç oyuncu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı. Yaklaşık olarak 2 milyon euroluk bir bedelle transfer edildiği iddia edilen Anthony Musaba kimdir ve hangi bölgede oynuyor?
Haber MerkeziAA
Monaco Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Musaba ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve imzanın transfer dönemi başladığında resmileşeceğini duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Musaba'nın transferi için yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.
Anthony Musaba kimdir ve hangi bölgede oynuyor?
6 Aralık 200 tarihinde Hollanda'da doğan oyuncu futbol hayatına Ewijk Jugend'de başladı ve daha sonra NEC ve Vitesse Altyapı'sında forma giydi. Vitesse'den sonra yeniden NEC Nijmegen'e dönen 19 yaşındaki oyuncu Fransız ekibi Monaco'nun yolunu tuttu. Anthony Musaba bu sezon toplamda 26 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistle oynadı. Musaba sağ kanat olarak görev yapıyor.
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