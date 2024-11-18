Montella Roma'dan teklif aldı mı? İlk kez net konuştu

A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 6. hafta karşılaşmasında Karadağ'a konuk olacak.





Yarın oynanacak mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında soruları yanıtladı.





Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle:

'Karadağ maçı zor bir maç'

"Hesap yapmamız gerekirse geçen seneden beri iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek için A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Bu serüven C Ligi'nde başlamıştı. Karadağ maçı zor bir maç. Bütün maçları kaybetseler de bütün maçlarda sonuna kadar zorladılar. Biz kendi işimize bakarak maçı kazanmak istiyoruz."

'Mücadele edecektir ve istediklerimizi verecektir'

"Eksiklerimiz var. Abdülkerim cezalı ve Hakan'ın sakatlığı var. Hakan ile alakalı şunu söyleyebilirim; Avrupa'nın her kulübünde dengeleri değiştirebilecek seviyede bir oyuncu. Ancak elimizdeki oyuncuların hepsi sonuna kadar mücadele edecektir ve istediklerimizi verecektir."

'Hocaya gerek kalmazdı'

"Herkesi memnun etmeye çalışsaydım hocaya gerek kalmazdı. Kararlarımı her zaman bu takımın iyiliği doğrultusunda vereceğim."





'İleride çok büyük hedeflerimiz var'

"Benim konsantrasyonum tamamen yarınki maçla ilgili. Bu başarıyı yaşama hayali son maça kaldı. Bu maçtan sonra birkaç ay ara olacak ve biz de oyuncularımızı takip edeceğiz. Milli aralar geldiğinde ben hep fazladan oyuncu çağırıyorum takıma, benimle daha önce çalışmamış oyuncuları çağırıyorum. Bu, herkesi takip ettiğimize dair kanıt olmuştur diye düşünüyorum. İleride çok büyük hedeflerimiz var."

'Daha fazla konuşmamalıyız'

"Bu konuyu (Roma teklif) artık kapatmamız gerektiğini düşünüyorum, daha fazla konuşmamalıyız. Yarınki maça odaklanmalıyız çünkü tuzak dolu, zor bir maç olacak."











