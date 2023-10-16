Montella: Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum

A Milli Futbol Takımı, Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup ederek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Milli Takım'da maç sonu teknik direktör Vincenzo Montella maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

“Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Şu an dünyanın en mutlu hocası olabilirim”





"En iyi şekilde hazırlanacağız. EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu, mutlu olacağız. Hepimiz hak ettik. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız."





"Geldiğim günden beri kendi metodlarımı aktarmaya çalıştım ve sahada ne yaptığını bilen bir takım olmasını istedim. Oyuncuların birbirine bağlı olmaları bu sonuçları getirdi"





"Hoca olarak iletişim konusunda geliştiğimi hissediyorum. Daha iyi bir noktaya geldim. Bir birliktelik yakaladık ve sonucu futbolcular aldı"





"Abdülkerim Bardakçı iki maçtır mükemmel performans gösterdi. Golü eksikti, şanssızlık yaşadı"





"Taraftara, canı gönülden teşekkür ediyorum. Sahada zorlandığımız anlarda 12. adam görevini üstlendiler"





Vincenzo Montella'dan maç sonu 3'lü:













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