Mourinho Fred'e alternatifi takım içinden buldu

Fenerbahçe'de orta sahada 8 numarada Fred'in alternatifi bulunmuyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Fred'in sakatlığı ve cezalı olması durumunda bu sıkıntıyı kadro içerisinden çözecek.





Tecrübeli teknik adam, İrfan Can Kahveci'yi 8 numaranın alternatifi olarak düşünüyor ve milli futbolcuyu orta sahada 8 veya 10 numarada kullanmayı planlıyor. İrfan Can, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sağ kanatta oynamaya başlamıştı. Geçen sezon ise sağ kanatta skorer görüntüsüyle öne çıkmıştı.





31 Ocak 2021 tarihinde Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımla çıktığı 136 karşılaşmada 30 gol atarken 28 de asist yaptı. 29 yaşındaki milli futbolcu, ay-yıldızlı ekiple çıktığı 34 maçta ise 2 gol kaydetti.











