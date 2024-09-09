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Spor

Mourinho Fred'e alternatifi takım içinden buldu

Fenerbahçe'de alternatifi olmayan Brezilyalı futbolcu Fred için çözüm arayan teknik direktör Jose Mourinho, bu problemi İrfan Can Kahveci ile çözmeyi planlıyor.

13:30 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:36 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fred, ligde bu sezon oynanan Rizespor maçında hat-trick yapmıştı.
Fred, ligde bu sezon oynanan Rizespor maçında hat-trick yapmıştı.

Fenerbahçe'de orta sahada 8 numarada Fred'in alternatifi bulunmuyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Fred'in sakatlığı ve cezalı olması durumunda bu sıkıntıyı kadro içerisinden çözecek.


Tecrübeli teknik adam, İrfan Can Kahveci'yi 8 numaranın alternatifi olarak düşünüyor ve milli futbolcuyu orta sahada 8 veya 10 numarada kullanmayı planlıyor. İrfan Can, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sağ kanatta oynamaya başlamıştı. Geçen sezon ise sağ kanatta skorer görüntüsüyle öne çıkmıştı.


31 Ocak 2021 tarihinde Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımla çıktığı 136 karşılaşmada 30 gol atarken 28 de asist yaptı. 29 yaşındaki milli futbolcu, ay-yıldızlı ekiple çıktığı 34 maçta ise 2 gol kaydetti.




#Fred
#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
36 dakika önce
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