Spor Mourinho Galatasaraylı futbolcuyu istiyor
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Mourinho Galatasaraylı futbolcuyu istiyor

Süper Lig’de geçen sezonu Adana Demirspor’da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Galatasaray’da bulunan Yunus Akgün için İtalyan basınından Roma iddiası geldi. Çizme basını, genç oyuncunun Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun takımında görmek istediği isimlerden biri olduğunu yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mourinho Galatasaraylı futbolcuyu istiyor
Jose Mourinho

Galatasaray kadrosunda yer alan oyunculara Avrupa kulüplerinin ilgisi bitmek bilmiyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon tarihinin en kötü performanslarından birine imza atarak ligi istediği yerde tamamlayamasa da bireysel olarak öne çıkan oyunculara talipler artıyor.

Bonservisi sarı-kırmızılı takımda olan ancak geçen sezonu Adana Demirspor’da kiralık olarak geçiren Yunus Akgün için Avrupa’nın önde gelen kulüpleri teklif yapmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına yansıyan son haberler göre genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen son takım ise Roma oldu.

İtalyan basını; Roma’nın, bonservisi sarı-kırmızılı takımda olan Yunus Akgün için teklif yapacağını iddia etti. Haberde Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yeni bir hücum hattı kurmak istediği ve alternatiflerini belirlediği ifade edildi. Roma’nın Solbakken dışında Mertens ya da Yunus’u kadroya katabileceği belirtildi. İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde 21 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray’ın kapısını çalacağı kaydedildi.

Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

38 maçta 9 gol ve 17 asist

Yunus Akgün, geride kalan sezondaki performansı ile dikkat çekti. Genç oyuncu, Vincenzo Montella’nın Adana Demirspor’un başına geçmesiyle farklı bir kimliğe büründü. Tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Yunus, 9 gol ve 17 asistle oynadı. 21 yaşındaki oyuncu, 9 golün 3’ünü ise bonservisini elinde bulunduran Galatasaray’a karşı kaydetti. A Milli Takım’ın Uluslar Ligi kadrosunda yer alan Yunus, ay-yıldızlı forma altındaki ilk golünü de önceki akşam Litvanya’ya attı.

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