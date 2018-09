Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho ile yıldız futbolcu Paul Pogba arasında yaşanan kriz basına yakalandı.

Sabahki antrenmana çıkan Fransız futbolcu, takım arkadaşlarına selam verirken Portekizli menajerin soğuk tavrıyla karşılaştı. Aralarında sözlü tartışmanın geçtiği ikilinin neler konuştukları duyulmasa da Pogba'nın yüz ifadesin özellikle Fransız ve İngiliz basınında gündem oldu.

Öte yandan bir süredir hocasıyla kriz yaşayan Kırmızı Şeytanlar'ın başarılı futbolcusu Pogba'nın, takımdaki ikinci kaptanlığı da Mourinho tarafından alınmıştı.