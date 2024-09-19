Mourinho'dan takıma derbi uyarısı: Plana sadık kalın

Cumartesi günü Galatasaray ile kendi sahasında karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, teknik direktör Jose Mourinho, derbi mücadelesi öncesi oyuncularına önemli uyarılarda bulundu. Portekizli teknik adam, Kadıköy'de dolu tribünler önünde taraftarların beklentilerini karşılık verecek bir skor almaları gerektiğini dile getirdi.





"Gereksiz kart görmeyin"





Maçı mutlaka 11 kişi tamamlamalarının önemine dikkat çeken Mourinho'nun, oyuncularından rakip takım futbolcularının tuzağına düşmemesini istedi. Özellikle bazı oyuncuların ikili mücadelelerde kendilerini çabuk yere bıraktığını, bu nedenle dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, her türlü tahrik karşısında da sakin kalmalarını istedi. Tecrübeli teknik adam, rakibin olası kasıtlı ve sert oyunu karşısında dahi kart görmemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Mourinho takımını derbiye hazırlıyor.





Maximin'le sonuca gidecek





Mourinho, hafta boyu yaptığı çalışmalarda da derbide oynatacağı planın sinyallerini verdi. Kadıköy'de oynanan Lille maçındakine benzer şekilde ilk 15-20 dakika rakibe önde basarak durdurmayı planlayan Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı, bu bölümde kapılan toplarla da gol bulmayı planlıyor. Geriden çıkışlarda da topun daha çok Tadic'in kullandığı sağ kanada aktarılmasını isteyen Mourinho, bir anda oyunun yönünü çevirip solda oynayan Maximin'in hızıyla rakip kaleye inmeyi hedefliyor. Benzer oyunu birçok maçta deneyen Mourinho'nun derbi öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantılarda da "Plana sadık kalırsanız, kazanan biz oluruz" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.



























