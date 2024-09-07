Spor

Mourinho'nun Cengiz Ünder planı netleşti: Patlama bekliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, teklifler olmasına rağmen takımda kalmayı tercih eden Cengiz Ünder'le özel olarak ilgileniyor. Oyuncusundan patlama yapmasını bekleyen Portekizli teknik adam, milli arayı fırsat olarak görüyor.

11:27 - 7/09/2024 Cumartesi
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Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'ya transfer olan Cengiz Ünder, o dönem için kulüp tarihinin en yüksek bedel ödenen futbolcusu olmuştu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan dönem dönem uzak kalan futbolcu takım arkadaşlarının gerisinde kalmıştı.


Bu dönem hazırlık kampına iyi başlayan ancak Jose Mourinho'nun sadece Çaykur Rizespor maçında 12 dakika forma verdiği Cengiz Ünder için henüz hiçbir şey bitmiş değil. Fanatik'te yer alan habere göre Jose Mourinho, Cengiz Ünder'den büyük bir patlama yapmasını bekliyor.



Milli arayı bir fırsat olarak gören Jose Mourinho, bu süreçte futbolcusuyla özel olarak ilgileniyor. Cengiz Ünder'in idmanlardaki etkili performansıyla dikkatleri çektiği belirtilirken Mourinho'nun milli ara sonrası futbolcusundan çıkış beklediği ifade edildi.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
31 dakika önce
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