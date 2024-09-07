Mourinho'nun Cengiz Ünder planı netleşti: Patlama bekliyor

Geçen sezon Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'ya transfer olan Cengiz Ünder, o dönem için kulüp tarihinin en yüksek bedel ödenen futbolcusu olmuştu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan dönem dönem uzak kalan futbolcu takım arkadaşlarının gerisinde kalmıştı.

Bu dönem hazırlık kampına iyi başlayan ancak Jose Mourinho'nun sadece Çaykur Rizespor maçında 12 dakika forma verdiği Cengiz Ünder için henüz hiçbir şey bitmiş değil. Fanatik'te yer alan habere göre Jose Mourinho, Cengiz Ünder'den büyük bir patlama yapmasını bekliyor.