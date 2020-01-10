Mücadelemiz kupalar için

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın Antalya’da sürdürdüğü devre arası kampında açıklamalarda bulundu. Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Ağaoğlu, “Trabzonspor da şampiyonlukta diğer takımlar kadar şanslı. Takımlar arasında yer değiştirme 1-1.5 galibiyetle olabiliyor. Çok şanssız puan kayıpları oldu. Bize göre iyi bir yerde bitirmedik. İkinci yarı daha çok farklı bir Trabzonspor olması için çok büyük uğraş içerisindeyiz. Eminim ki taraftarlar da ikinci yarıda çok farklı bir Trabzonspor izleyecek” diye konuştu. Ligde son düdükle birlikte sonucun resmileşeceğini belirten Ağaoğlu, “Sezon bittiği zaman ya da kupada da final maçının son düdüğü çaldığı zaman şampiyon belli olacak. Verilen bütün mücadele şampiyonluk ve kupanın kazanılması için ama sizinle birlikte diğer takımlar da aynı mücadeleyi veriyor. Şampiyonluk ile ilgili söylemleri rakiplere karşı biraz saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Mücadelenizi verirsiniz, o mücadele sizi nereye taşır, o son düdükle ya da son hafta belli olacak bir yarış, bir mücadele” dedi.

SAKATLIKLAR OLMASAYDI DAHA FARKLI OLURDU

Bordo-mavili takımın sakatlıklardan çok fazla etkilendiğini söyleyen Ağaoğlu, “Sakatlıklar diğer takımları da etkiledi. Önemli oyuncularımız sakatlandığı için sakatlık konusu ön plana çıktı. Biz biraz daha fazla hasar gördük. Olmasaydı çok farklı yerde olurduk. Sosa’nın, Abdülkadir Ömür’ün ve Ekuban’ın sakatlık sonrası hâlâ istenilen performansı yakalayamamış olması ciddi anlamda güç kaybına neden oldu” ifadelerini kullandı.

BİR TRANSFER DAHA OLABİLİR

Devre arasında transfer yapmanın zorluğuna dikkat çeken Başkan Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti: “Devre arası transferleri kolay transferler değil. İyi bir oyuncu ve size direkt katkı yapabilecek, takımın performansını artıracak bir oyuncu, kendi takımlarında mücadele eden futbolcular. Devre arasında o oyuncuları bulmak zor. Hocamızla da konuştuğumuzda üstün bir performansla katkı sağlayabilecek, direkt oynayabilecek oyuncuyu transferde düşünüyoruz ama maliyet de önemli. Mevki olarak belirtmek de çok doğru olmaz. Şu ana kadar Badou Ndiaye transferi gerçekleşti ve bir transfer daha olabilir. Trabzonspor’un da oynatamayacağı oyuncuları kadrosuna katma lüksü yok.”

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