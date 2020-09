Muhammet Demir taraftarla atıştı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 2020-2021 sezonunda futbolcuların forma numaralarını hazırladığı video ile duyurdu.

Antep ekibinin tecrübeli futbolcusu Muhammet Demir ise paylaşımın altında bir taraftarla atıştı.

"Evinde boş boş otur ve yeni sezonu seyret"

28 yaşındaki futbolcu kendisi için, "10 numaralı formayı giyiyorsun ama o formanın ağırlığından kat ve kat aşağıdasın" yorumu yapan taraftara, "Bu formanın ağırlığını iyi bilirim, merak etme. Sen şimdi her zamanki gibi evinde boş boş otur ve yeni sezonu seyret" karşılığını verdi.

İşte o diyalog;