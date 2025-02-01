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Murat Şahin Antalyaspor yenilgisinin sebebini açıkladı

Murat Şahin Antalyaspor yenilgisinin sebebini açıkladı

16:371/02/2025, Saturday
AA
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Teknik direktör Murat Şahin
Teknik direktör Murat Şahin

Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, Antalyaspor yenilgisi sonrası konuştu. Basit savunma hatalarıyla mağlup olduklarını dile getiren Şahin, "Oyuncu grubunu yükseltip, performanslarını artırarak en kısa sürede galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'a 3-2 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, basit savunma hatalarıyla mağlup olduklarını ancak gelişmeye, çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


Şahin, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın ilk yarısındaki oyunun kendilerini sıkıntıya soktuğunu ifade etti.


İkinci yarıda gerekli değişiklikleri yaptıklarını aktaran Şahin, "İkinci yarı biraz daha iyiydik. Tepki verdik. Geldiğimizden beri üçüncü maçımız bu. Çok kolay değil her şeyi bir anda değiştirmek. Gol atma sorununu biraz çözdük gibi ama şimdi savunmada bireysel hatalarda sıkıntı yaşıyoruz." dedi.


Şahin, futbolcuların ellerinden geleni yaptığını vurgulayarak "Basit savunma hatalarıyla 3 golle mağlup olduk. Gelişmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince oyuncu grubunu yükseltip, performanslarını artırarak en kısa sürede galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.






#Hatayspor
#Murat Şahin
#Trabzonspor

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