Murat Şahin Antalyaspor yenilgisinin sebebini açıkladı

İkinci yarıda gerekli değişiklikleri yaptıklarını aktaran Şahin, "İkinci yarı biraz daha iyiydik. Tepki verdik. Geldiğimizden beri üçüncü maçımız bu. Çok kolay değil her şeyi bir anda değiştirmek. Gol atma sorununu biraz çözdük gibi ama şimdi savunmada bireysel hatalarda sıkıntı yaşıyoruz." dedi.