Murat Şahin derbide oynayamayacak ismi açıkladı

Sergen Yalçın’ın cezası nedeniyle Başakşehir maçında takımın başında sahaya çıkan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, 3-2 kazanılan mücadelenin ardından basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Murat Şahin, “Maçtan önce de söylediğimiz gibi bundan sonraki bütün maçlar herkes gibi bizim için de zor. Oyuncu 3grubumuz sürekli maç oynuyor. Bu sene pandemiden dolayı çok da kolay değil. Bugünkü maç çok zordu. Son 7 yıldır buradaki maçları kazanamıyorduk. Bizim için ayrı bir özel oldu. Pas oyununda kendimize ait rekoru da kırmış olduk. Genelde maçlarda oyunun hakimiyetini alan ve bunu rakibe kabullendiren bir yapımız var. 2 kez öne geçtik ve sonrasında beraberlik geldi. Ama kazanmasını bildik. Rakiplerden önce oynayıp psikolojik üstünlük almak önemliydi” ifadelerini kullandı.

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"Hoca istediği sürece yanındayım"

Sezon başında kendisi gibi Sergen Yalçın’ın bir diğer yardımcısı Çağdaş Atan’ın Alanyaspor’un başında olduğu ve kendisinin de teknik direktörlük düşünüp düşünmediği sorusunu yanıtlayan Murat Şahin, “Ben bu işe Sergen hocayla başladım ve ilk günden bu yana yanındayım. İnşallah daha büyük başarılar yakalarız. Şu anda teknik direktörlük düşüncem yok, hoca istediği sürece yanında olacağım. İstemezse durum değişir. Kendisine sormam lazım. Şu anda öyle bir niyetim yok, hocayla sonuna kadar gitmek istiyorum. Sergen hoca bizim için önemli. Bizim liderimiz. Biz de zaman zaman hocalar olarak ceza yiyoruz. Hoca da ceza yiyor. O olmadığında eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz. Bu takımın hocası Sergen hocadır, o olmadığı zaman elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

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Maç boyunca rakibin kapalı oynamasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Şahin, “Bize karşı hemen hemen bütün takımlar bu şekilde oynuyor. Bugün sıkıntı olarak basit top kayıpları yaşadık ve birkaç pozisyon verdik. 2 tane, bu seviye için basit olduğunu düşündüğümüz gol yedik. Genel hatlarıyla sıkıntılı olduğumuz konu bunlardı. Ama sadece Başakşehir nezdinde almayalım, bütün takımlar bize karşı bu şekilde oynuyor. Bu zamana kadar bunu aştık. Bundan sonra da bu şekilde oynamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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“3 kupayı da istiyoruz”

Hakemler hakkında her hafta konuşulması hakkında açıklamalarda bulunan Murat Şahin, “Ülkemizde sadece bu sene için değil, genel bir sorun haline geldi hakemlerin konuşulması. Ben hakemlerimizin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Onlar da insan ve zaman zaman hata yapabiliyorlar. Hakemlerin genel anlamda en büyük sıkıntısı, her maçta kararlar aynı olmayınca tartışma büyüyor. Bu tartışmalar ne bugün ne de seneye bitecek. Onlara da sahip çıkmalıyız, onlar da bu işin bir parçası” ifadelerini kullanırken, salı günü önemli bir maça daha çıkacaklarının altını çizerek, “Salı günü bir kupa maçımız var. Fenerbahçe derbisi de çok önemli. Ama önceliğimiz salı günü oynayacağımız yarı final maçı. Bu maçı geçersek finale çıkacağız. Şu anda 3 kupaya aday olan büyük takımlar içinde sadece biz varız ve bu iddianın içinde kalmak istiyoruz, 3 kupayı da kazanmak istiyoruz. salı günkü kupa maçı önemli, derbiyi salı gününden sonra konuşalım” dedi.

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"Cenk dönüyor, Gökhan yok"

Sakatlıkları nedeniyle Başakşehir maçının kadrosunda yer almayan Gökhan Töre ve Cenk Tosun'un durumu hakkında da bilgi veren Şahin, "Gökhan'ın derbide dönme ihtimali yok gibi gözüküyor, Cenk dönebilir, idmanlara başlayacak, kupada kadroya alabiliriz ağrısı geçtiyse. Cenk kullanılabilir ama Gökhan'ın durumu milli araya dek devam edecek" ifadelerini kullandı.



