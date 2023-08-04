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Spor

Murat Sancak: Bizim takıma gel dedim

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Maç sonu Cluj'un 6 numaralı futbolcusu Ajeti ile arasında geçen diyalog gündem olmuştu. Başkan Sancak, oyuncuyla arasında yaşananları canlı yayında açıkladı.

18:54 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Murat Sancak

Murat Sancak

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak TVNET'e gündem, Konferans Ligi ve transferler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


Başkan Murat Sancak'ın açıklamaları:
'Stoper alıyoruz'
"
Bir tane ilave stoper alıyoruz o da Adana'da. Daha sözleşmeyi imzalamadık ama akşam ya da yarın açıklayabiliriz"

Cluj'un 6 numarası

"Bütün oyuncular içeri girmişti o su kovanın üzerine oturmuştu. Tebrik ettim iyi oyuncusun dedim. Bize gelmek ister misin diye oyuncuya sordum. O arada güldü. Bizim Sportif Direktör Gökhan'ı çağırdım. Bunu kayda al Gökhan'da sırt numarasını aldı. Bana bununla ilgili bilgi verin dedim böyle bir muhabbet oldu(Gülerek)"


"Tek tek rakip oyuncuların elini sıktım netice de futbol bu üzülmemelerini söyledim ve soyunma odalarına öyle gönderdik yani"


"İnşallah arzumuz isteğimiz Allah'ın izniyle Konferans Ligi'ne kalmak neden olmasın diyorum"


Çilek transfer var mı

"Çilek yok. Bir tane santrafor aramıza katılacak. Tabi santrafor bulmak kolay değil. Bir santraforla uğraştık neredeyse 1.5 ay uğraştık. En sonunda kendi kulübüyle olan problemlerden dolayı maalesef alamadık. Başka alternatife yöneldik. Görüştüğümüz iki tane futbolcu var bakalım"


Yeni forvet Senegalli mi Brezilyalı mı

"Valla nereli olduklarını pek fazla bilmem. Senegalliymiş. Şuan görüştüğümüz o belki pazar günü gelecek"






#Murat Sancak
#Adana Demirspor
#Transfer
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