Murat Sancak'tan ilginç itiraf: "Yunus Akgün'e iki tokat attım" Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçında Yunus Akgün'e tokat attığını söyledi. Sancak, "Devre arasında onu kendine getirmek için babacan tavırla iki tane tokat attım, 'Hayırdır Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynamıyorsun' dedim. Ondan sonra çıktı 2 tane gol attı" dedi.

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