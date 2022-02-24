Spor Murat Sancaktan ilginç itiraf "Yunus Akgüne iki tokat attım"
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Murat Sancak'tan ilginç itiraf: "Yunus Akgün'e iki tokat attım"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçında Yunus Akgün'e tokat attığını söyledi. Sancak, "Devre arasında onu kendine getirmek için babacan tavırla iki tane tokat attım, 'Hayırdır Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynamıyorsun' dedim. Ondan sonra çıktı 2 tane gol attı" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Murat Sancaktan ilginç itiraf: Yunus Akgüne iki tokat attım
Murat Sancak

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, bu sezon performansıyla göz dolduran Yunus Akgün'le ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

"Yunus'u Türk futboluna biz kazandırdık" diyen Sancak, Galatasaray maçında genç oyuncuyla yaşadığı ilginç diyaloğu da anlattı.

Sabah'a konuşan Murat Sancak'ın Yunus Akgün hakkındaki açıklamaları şöyle;

"Palazlanınca kiralama parası aldılar"


  • "Yunus Akgün'ü Türk futboluna Galatasaray değil, biz kazandırdık. Şimdi herhalde yurtdışından da teklifler gelir. Galatasaray'ın ilk 11'inin değişmez oyuncusu olur. Ama inşallah bizde gösterdikleri iyi performansı oralarda da gösterirler. Yunus Akgün'ü ilk sene bedava verdiler para almadılar ama ikinci sene palazlanınca kiralama parası aldılar. Şimdi herhalde istesek vermezler. Galatasaray taraftarı çok zor bir taraftar. Bir iki hata yaptığı zaman oyuncusunu yollayabiliyor. Şimdi de mesajım onlara olsun, biraz sabırlı olsunlar."

Yunus Akgün bu sezon oynadığı 28 maçta 8 gol atarken, 12 de asist yapma başarısı gösterdi.
Yunus Akgün bu sezon oynadığı 28 maçta 8 gol atarken, 12 de asist yapma başarısı gösterdi.

"Galatasaray maçında iki tane tokat attım"

  • "Başakşehir maçında 1-0 öndeyken Gökhan İnler'in bir hatasıyla kaybettik. Futbolcular bir kulüpten alıyorsak o kulübe karşı forma giymesini doğru bulmuyorum. Etkileniyorlar. Yunus Akgün de Galatasaray maçında ilk yarıda sahada yoktu. Devre arasında onu kendine getirmek için benim babacan tavrımı bilirler. Şöyle iki tane tokat attım, 'Hayırdır Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynamıyorsun' dedim. 'Çık adam gibi oyna. Senin paranı burası veriyor. Buradan ekmek yiyorsun' dedim. Ondan sonra çıktı 2 tane gol attı. Etkileniyorlar doğal olarak. Orada kötü niyet aramamak lazım. Volkan Şen'de de Erkan Zengin'de de bunu yaşadık."

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