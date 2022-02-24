Murat Sancak'tan ilginç itiraf: "Yunus Akgün'e iki tokat attım"

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, bu sezon performansıyla göz dolduran Yunus Akgün'le ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu.
"Yunus'u Türk futboluna biz kazandırdık" diyen Sancak, Galatasaray maçında genç oyuncuyla yaşadığı ilginç diyaloğu da anlattı.
Sabah'a konuşan Murat Sancak'ın Yunus Akgün hakkındaki açıklamaları şöyle;
"Palazlanınca kiralama parası aldılar"
- "Yunus Akgün'ü Türk futboluna Galatasaray değil, biz kazandırdık. Şimdi herhalde yurtdışından da teklifler gelir. Galatasaray'ın ilk 11'inin değişmez oyuncusu olur. Ama inşallah bizde gösterdikleri iyi performansı oralarda da gösterirler. Yunus Akgün'ü ilk sene bedava verdiler para almadılar ama ikinci sene palazlanınca kiralama parası aldılar. Şimdi herhalde istesek vermezler. Galatasaray taraftarı çok zor bir taraftar. Bir iki hata yaptığı zaman oyuncusunu yollayabiliyor. Şimdi de mesajım onlara olsun, biraz sabırlı olsunlar."
"Galatasaray maçında iki tane tokat attım"
- "Başakşehir maçında 1-0 öndeyken Gökhan İnler'in bir hatasıyla kaybettik. Futbolcular bir kulüpten alıyorsak o kulübe karşı forma giymesini doğru bulmuyorum. Etkileniyorlar. Yunus Akgün de Galatasaray maçında ilk yarıda sahada yoktu. Devre arasında onu kendine getirmek için benim babacan tavrımı bilirler. Şöyle iki tane tokat attım, 'Hayırdır Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynamıyorsun' dedim. 'Çık adam gibi oyna. Senin paranı burası veriyor. Buradan ekmek yiyorsun' dedim. Ondan sonra çıktı 2 tane gol attı. Etkileniyorlar doğal olarak. Orada kötü niyet aramamak lazım. Volkan Şen'de de Erkan Zengin'de de bunu yaşadık."