Muslera devleşti Galatasaray 1 puanı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı.

Belçika'nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.

Club Brugge-Galatasaray: 0-0 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı. Belçika'nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.Karşılaşmadan dakikalar;19. dakikada Ruud Vormer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla üstten auta gitti.31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topun ardından gelişen pozisyonda Mata sol tarafta topun kontrolünü kaybetti. Meşin yuvarlağı kapan Babel rakibinden sıyrılarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Mignolet gole izin vermedi.42. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bonaventure sağdan ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.51. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Bonaventure ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Okereke ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, Muslera kaleye giden topu kurtardı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Seri'nin pasında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.82. dakikada Nagatomo'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.90. dakikada Seri'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Falcao ön direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. pic.twitter.com/47Jzk4X6sK— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Eylül 2019

Kalesini gole kapattı

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla alkış topladı. Uruguaylı file bekçisi, rakip takımın gole çok yaklaştığı pozisyonlarda adeta kalesinde devleşti ve gole izin vermedi. Özellikle ikinci yarıda Dennis'le karşı karşıya geldiği pozisyonda gole engel olan tecrübeli file bekçisi ardından da kornerden gelen topta Okereke'nin kafa vuruşunu mükemmel bir refleksle kurtardı.

Övgü dolu sözler

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Muslera'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Clement, "Futbolda iki şey var. Bir yapmanız gerekenler bir de oynamanız gerekenler. Karşı tarafın kalecisinin kurtarışları söz konusuydu, Muslera çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaraylı futbolcu Donk, eski takımı Club Brugge'a karşı forma giymenin çok güzel olduğunu dile getirdi. Donk, "Çok güzel bir duyguydu geri dönmek. Bu şehri, bu kulübü, bu takımı çok seviyorum. Geri dönmek güzel oldu. Maç hakkında ise oyunu kontrol edemedik ve bu bizim için işleri zorlaştırdı. Farklı bir sisteme geçtik ve geçişte zorlandık. Sonrasında daha fazla gol şansı yakaladık ve arkamızda da Fernando Muslera alev aldı" ifadelerini kullandı.

En son 18 Eylül 2002’de Rusya’da 2-0 kazandığı Lokomotiv maçında kalesini gole kapatan Galatasaray, ardından Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda çıktığı üst üste 26 karşılaşmada da kalesinde gol görmüştü.



