Muslera dönüyor

Bu sezon kalede Fernando Muslera’nın yokluğunu fazlasıyla hisseden Galatasaray’a Uruguaylı futbolcudan iyi haber geldi. Annesinin vefat etmesi sonrası Uruguay’a giden ve bir süredir tedavisine burada devam eden tecrübeli file bekçisi İstanbul’a dönüyor. Uruguaylı kalecinin, 26 Kasım’da Türkiye’ye dönmesi ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde tedavisine ve çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Teknik heyet, Muslera’nın en kısa sürede takıma katılmasını isterken, sağlık heyeti tarafından tedavi süreci hızlandırılacak. Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen takım listesinde ismi bulunan Muslera’nın kısa süre içerisinde iyileşmesi halinde tekrar formasına kavuşacağı öğrenildi. Uruguaylı file bekçisi en geç ligin ikinci yarısında eldivenlerini geri alacak. Sarı-kırmızılı takımda Muslera’nın yokluğunda forma giyen Fatih Öztürk ve Okan Kocuk, Uruguaylı oyuncuyu adeta mumla arattı. Muslera’nın sakatlığı sonrasında 11 maçta forma giyen Okan, kalesinde 19 gol gördü. Genç eldiven bu sezon sadece Ankaragücü maçında kalesini gole kapattı. Kasımpaşa’dan transfer edilen Fatih de ligin ilk 5 haftasında 4 gol yedi. Tecrübeli kaleci, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde gol görmedi.

Divan toplanıyor

Galatasaray Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; saat 13.30’da başlayacak toplantı, video konferans yöntemi ile yapılacak. Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konuların yanı sıra, seçim gündemi görüşülecek.