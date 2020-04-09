Muslera kendisini en çok zorlayan golcüyü açıkladı

Galatasaray’ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların altyapısında yer alan futbolcularla bir araya geldi. Muslera, geleceğin yıldız adaylarına tecrübelerini aktarırken, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi. Uruguaylı kaleci, transferinin ardından Türkiye’de havaalanına indiği ilk günü çok iyi hatırladığını belirterek, "İnanılmaz bir sürprizdi benim için. Bir basın ordusu vardı, fotoğrafçılar... Böyle bir ilgi benim ülkemde çok normal değil, bu nedenle oldukça şaşırmıştım, ama sonra alıştım" diye konuştu.

Muslera, kendisini en çok zorlayan forvetin bir dönem takım arkadaşı da olan Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz olduğunu söyledi.

Soru: Seni en çok zorlayan forvet❓



🗣Muslera: Burak Yılmaz. pic.twitter.com/ILQ2YrqlgE — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Nisan 2020

"Kaleci olmasaydım forvet olmak isterdim"

Kaleci olmasaydı forvette oynamak istediğini ifade eden Muslera, iyi bir kaleci olmanın da sırlarını açıklayarak, "Öncelikle okul çok önemli, okula gereken önemi verin. Diğer taraftan beslenme çok önemli, yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin. Ailenize, annenize, babanıza ve hocalarınıza saygı çok önemli. Ne diyorlarsa dinleyin. Bu tip şeyler; çok iyi bir kaleci ve iyi bir sporcu olmak için en önemli noktalardan bazıları" dedi.

33 yaşındaki kaleci küçükken, Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba’yı örnek aldığını açıkladı.

"Fatih Terim’in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır"

Futbolu bıraktıktan sonraki planları hakkında da konuşan Uruguaylı file bekçisi, "5 yaşından beri futbolun içindeyim. Futbolla beraber büyüyorum, hala da devam ediyorum. Futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Daha önümde bence uzun yıllar var. Diğer yandan da, tabii ki Fatih Terim’in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır. Eğer böyle bir şeye izin verirse, isterse, tabii ki seve seve. Ama futbolu bıraktıktan sonra biraz dinlenmek ve tatil yapmak istiyorum. Sonrasında futbolun bir kısmında mutlaka yer alacağım, bu da antrenörlük olabilir tabii ki" şeklinde konuştu.

12 yaşında kaleci olmaya karar verdiğini söyleyen Fernando Muslera, "İlk başta forvettim, sonra bir maçta beni kaleci olarak oynattılar ama ne zaman gol yesem ağlıyordum. O yüzden pek hoşuma gitmedi kaleci olmak. Bir yarı kaleci, bir yarı forvet olarak oynuyordum. 12 yaşında, hocalarımın, annemin, babamın da motivasyonuyla beraber tamamen kaleci olmaya karar verdim" diye konuştu.

Futbolcu olmasaydı yapmak istediği mesleği de açıklayan Muslera, "Okuldayken doktor olma hayalim vardı ama belki de iyi bir doktor olamayacaktım. Bu nedenle çok şükür ki futbolcu, kaleci oldum" dedi.

"Fenerbahçe’nin sahasında şampiyon olduğumuz maçı unutamam"

Galatasaray’da unutamadığı maçın sorulması üzerine deneyimli eldiven, "Fenerbahçe’nin sahasında kupayı kaldırdığımız, şampiyon olduğumuz maç" diye cevap verdi.

"Lemina bana çok yardımcı oluyor"





Sahada 1. bölgeden 2. bölgeye geçişlerde kendisine en çok Mario Lemina’nın yardımcı olduğu belirten Uruguaylı file bekçisi, "Şu anda oynadığımız sistemde, oyuncularımız teknik anlamda çok üst düzey oyuncular. Oyun kurulumunda bize çok yardımcı olan oyuncular. İlk oyun kurulumunda Lemina bana çok yardımcı oluyor çünkü hemen stoperlerin arasına geliyor topu almaya ama diğer taraftan Seri’yi de unutmamak lazım. Lemina teknik olarak iyi iş çıkartıyor ama topun 3. bölgeye taşınmasında Seri’nin çok büyük bir payı var" dedi.

Fernando Muslera, zamanı geri almak istese 2010 Dünya Kupası yarı finalindeki Hollanda ve 2018 Dünya Kupası’ndaki Fransa maçlarını tekrar oynamak olduğunu söyledi. 33 yaşındaki kaleci, küçükken Uruguay’ın Nacional takımında oynamak istediğini bunun da gerçekleştiğini belirtti.

"Tsubasa çizgi filmini çok seyrettik"

Neden futbolu seçtiğini de açıklayan Muslera, "Küçük yaştayken, bize, erkek çocuklarına, ailemizin aldığı hediyelerden biri futbol topuydu. O futbol topuyla, sokaklarda peşinde koşarak büyüdük. Bir de, Tsubasa diye bir çizgi film vardı, onları da çok seyrettik. Hocalarımızın da yönlendirmesiyle böyle bir tercih gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"Selçuk İnan’ın yeri ayrı"

Takımda herkesle anlaştığını fakat Selçuk İnan’ın kendisinde ayrı yeri olduğunu belirten Uruguaylı kaleci, "Beraber çok mücadele ettik, çok önemli maçlardan çıktık, çok önemli başarılara imza attık. Galatasaray’a geldiğim ilk günden beri, o da benimle aynı zamanda geldi, iyi günleri de, kötü günleri de, zor günlerde de, çok büyük başarıları da hep beraber yaşadık. Bütün arkadaşlarımla aram çok iyi ve hepsiyle çok iyi anlaşıyorum ama bu nedenle Selçuk’un yeri benim için ayrı" açıklamasında bulundu.

"Lugano, 'Hiç düşünmeden Galatasaray’a gitmelisin' dedi"

Lazio’dan Galatasaray’a geliş sürecini anlatan 33 yaşındaki eldiven, "Zor bir süreçti. Lazio ile 5 senelik bir kontrat imzalamak üzereydik ama kulüpte işler istenildiği gibi gitmedi. Bir anda Galatasaray’dan teklif aldım. Bu teklifi aldığım andan beri arayıp, konuştuğum bir oyuncu vardı; Diego Lugano. Eskiden Fenerbahçe’de oynuyordu. Uruguay Milli Takımı’nın kaptanıydı kendisi. Hemen onu aradım ve kendisine anlattım, danıştım. O da, 'Eğer böyle bir şey ciddiyse hiç düşünmeden Galatasaray’a gitmelisin, kesinlikle İstanbul’da olmalısın ve Galatasaray’da oynamalısın’ dedi. Ben de hiç düşünmeden teklifi kabul ettim" diye konuştu.