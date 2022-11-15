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Muslera ve Torreira Dünya Kupası için iddialı

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcuları Muslera ve Toreira, FIFA 2022 Dünya Kupası’nda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Muslera ve Torreira Dünya Kupası için iddialı
Fernando Muslera

FIFA 2022 Dünya Kupası’nda Uruguay formasıyla mücadele edecek olan Galatasaray’ın başarılı futbolcuları Fernando Muslera ile Lucas Torreira, GSTV’ye açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde 4. kez Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Muslera, "Bununla inanılmaz gurur duyuyorum. En yüksek noktaya gelebilmeyi istiyoruz. Bu futbol dünyasında kazanabileceğiniz en önemli kupa. Dört yıldız var bizde. 1950’den beri kazanamadık fakat çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Bütün hayallerimiz bunu tekrar kazanma odaklı" ifadelerini kullandı.

Grubu da değerlendiren 36 yaşındaki oyuncu, "Grubumuzda 2018’de elediğimiz Gana var, diğer takımlarla da daha önceden oynamıştık. Fiziksel olarak kendilerini geliştirmiş, hızlı ve ofansif oynayan takımlara karşı mücadele edeceğiz. Daha önce oynadığımız için bunun bir avantajı var. Onlarla mücadelemiz devam edecek. Türkiye’den de destek hissedeceğimizi biliyoruz. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Bu desteği hissederek oynamak bize çok mutluluk verecek" şeklinde konuştu.

Torreira: Muslera ile birlikte olmaktan çok mutluyum

Turnuvada mücadele etmek için sabırsızlandığını belirten Toreira, "Dört gözle bekledim kadronun açıklanmasını. Kendimi de onun içinde görünce çok heyecanlandım. 26 kişinin içinde olmak çok özel bir durum. İkinci kez Dünya Kupası’na katılacağım. Güzel bir takımımız var ve güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Muslera ile birlikte olmaktan da çok mutluyum. Onun dördüncü Dünya Kupası olacak. Galatasaray’da da birlikte olmamız ayrı bir değer katıyor" dedi.

Zorlu bir grupta bulunduklarını dile getiren tecrübeli oyuncu, "Zor bir grup. Güçlü rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Kendimizi olabildiğince hazırlıyoruz. Daha önce Portekiz’e karşı oynamıştım. Kendimizi iyi hazırlamamız ve takımları iyi analiz etmemiz lazım. Bunu da yapıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğu için iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Galatasaray taraftarı bizi çok seviyor ve destek oluyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye’de çok iyi bir şekilde karşılandığımız için de mutluyuz. Onların desteğiyle birlikte orada mücadele etmemiz bizim için hoş bir his olacak" diye konuştu.

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