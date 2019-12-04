Mustafa Cengiz: Arda Turan'la ilgili bize gelen hiçbir şey yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, adil bir yarış içinde şampiyon olmak istediklerini söyledi. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) olağanüstü genel kuruluna katılan Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta çok iyi ağırlandıklarını anlatan Cengiz, maçta istenmeyen bir iki olayın yaşandığını aktararak, “Ömer Bayram kardeşimizin, haklı da haksız da olsa o tip bir reaksiyonu göstermemesi gerekiyordu. Onu onaylamıyorum. Hakem her tür kartı da verebilir. Bir şey demeyiz. Ancak karşı tarafın futbolcusunun da sahra topu yemiş gibi 5 dakika yerde kalması, Ömer’in süper güçleri hakkında bizde bazı kuşkular uyandırdı. Arkadaşlar dikkatli yaklaşır. El bile sıkmaya korkuyorlar” dedi.

Galatasaray’da Falcao takımdan ayrı çalıştı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Falcao takımdan ayrı çalıştıSofiane Feghouli ve Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkikleri sonrası yapılacak. Şener Özbayraklı, takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başlarken, Radamel Falcao ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı.Ryan Babel de takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.Sarı-kırmızılılar, Tuzlaspor karşılaşması öncesi yarın saat 18.00’de bir antrenman daha yaptıktan sonra karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.İdman raporu | 2 Aralık PazartesiDetaylar için 👉 https://t.co/GpJEypYwfH pic.twitter.com/qFa5hDeaaJ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2019

En sert mücadeleyi veriyoruz

Cengiz, yönetim olarak Galatasaray’ın haklarını korumak için gerekenleri yaptıklarını belirterek, “Federasyonla ilgili konuşmalardan dolayı Galatasaray tarihinin en ağır cezalarını almış başkanıyım. Sadece siz kendinizi haklı görürseniz, karşıya da saygısızlık etmiş olursunuz. Biz haklarımızı savunmada görebileceğiniz en sert mücadeleyi veriyoruz. Sadece Galatasaray için değil, ligdeki 18 takım için söylüyorum. Yayıncı kuruluş yaklaşık 20 kameradan aldığı görüntüleri kesintisiz ve ham şekilde VAR odasına gönderiyor. VAR, bizim göremediğimizi ve anlamadığımızı görmesi için var. Ben VAR’ın teknik elemanlarının arttırılmasını istiyorum. İstiyorum ki anında ortaya çıksın. Maç bittikten bir saat sonra gelen görüntüler bir işe yaramaz. Biz doğru, dürüst, adil ve fair play içindeki bir yarışta şampiyon olmak isteriz” diye konuştu.

Falcao elinden geleni yapacak

Başkan Mustafa Cengiz, sakatlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Falcao’nun bir an önce takıma katılmak istediğini belirterek, “Falcao İnşallah tamamen atlatacak. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray’a hizmet etmek istiyor. Allah utandırmasın ve kimseye sakatlık vermesin. En yüksek randımanı vereceğine inanıyorum. Falcao taraftarın tutkusuna layık olacak. Falcao elinden geleni yapacak” dedi.

Cengiz Arda Turan konusunda kendilerine intikal eden bir durumun olmadığını belirtirken, Onyekuru’yu devre arasında transfer edip etmeyeceklerine yönelik ise “Ocak ayında mevlam neylerse güzel eyler” cevabını verdi.