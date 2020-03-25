Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi televizyon kanalı GS TV'de gündeme özel açıklamalarda bulundu.
Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Abdurrahim bey ve eşinin yanında oğulları sayın Hikmet beyin de sonucu pozitif çıktı, karantinada şu anda. Onun da sağlık durumu iyi şu anda. Yusuf beyin de durumu iyi, test sonuçları gelecek. Hocamızın sağlığı çok iyi, maşallah yerinde. Karşılıklı espriler yaptık, sağlığı yerinde. Sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın. Bende belirtilerin hiçbiri yok. Testlerin sonuçlarını bekliyoruz, velev ki korona geldi. Bizim doktorlardan aldığımız bilgi, kitlenin %80'inin bu virüse yakalanacağını söylüyor. Kalan %20 için devlet bir ulusal savaş içinde. İlgili bakanlıkların dediklerine uymamız gerekiyor. Bütün departmanlarımızı evden çalışmaya sevk ettik. Bu bir pandemi. Bu salgından kaçış görünmüyor, önemli olan vücut direncini en üstte tutarak, yönergelere titizlikle uyarak bu salgını atlatmak. Maçlar oynanmasın diye yalvardım. Biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef algı peşinden koşanlar, biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi ters algı yapıyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse odur."
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