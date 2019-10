Mustafa Cengiz: Öyle cevap veririz ki altından kalkamazlar

Galatasaray Spor Kulübü’nün 114. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında yapılan törende Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, ikinci defa bu törene katıldığı için gurur duyduğunu belirterek, “Hayatta benim için ne siyaset, ne devlet ve ne diğer sosyal oluşumlar beni mutlu etmez. Sizlere teşekkür ediyorum ve şükrediyorum. İbn Haldun’un içinde bulunduğumuz çetin coğrafya için bir sözü var; ‘Coğrafya kaderdir’ der. Biz bir kaderin 100 yıllardır içerisindeyiz. Bu coğrafyanın sadece karakteristlik özellikleri değil, sınırları da vardır. Bizim birçok sınırımız sorunlu. Devletimiz bu sınırları ara ara düzenlemek mecburiyetindedir. Dünyada haklı ve haksız savaşlar vardır. Biz haklı savaş olduğuna inanıyoruz. Cephedeki Mehmetçiklerimize, devletimize, milletimize kolaylıklar diliyorum. Devletimizin binlerce yıl sonsuza kadar yaşamasını diliyoruz” diye konuştu.

Galatasaray'ın kurtuluş projesi kulübün çıkmaz sokağı oldu Aynı raporda ipoteklerin 622 milyondan 72 milyon TL’ye düştüğünün de kayda düşüldüğü görülürken, kaynaklar bu işlemi, “Yani Denizbank ipoteği kaldırmış. Bu para derneğe, arsanın üzerindeki ipoteği kaldırması için verilmiş. Borç Galatasaray AŞ’nin üzerinde olduğu için dernek bu parayı şirkete sermaye olarak aktarmış ve kredi kapaması yapmış.” şeklinde anlattı.Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durum her ne kadar bilançolar makyajlansa ve bankalar tarafından verilen krediler/yapılandırmalar net şekilde açıklanmasa da konuya yakın herkesin malumu olan bir konu. Ekonomik çalkantıları çok önemli iki proje ile aşacağını ilan eden Galatasaray’ın Florya ve Riva projelerinde alarm zilleri çalıyor. Emlak Konut’un Sarı Kırmızılı kulüp ile yaptığı anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, projeden gelecek paraya güvenilerek yapılan borçlanmalar, bankalardan çekilen çok yüksek miktarda krediler, olmayan proje üzerinden satılan villalar ve kırdırılan çekler... Galatasaray, tarihinin en ciddi mali sınavlarından birini gelecek dönemde vermek üzere.Emlak Konut’un geçtiğimiz günlerde yaptığı “Galatasaray'ın Riva ve Florya arazileri için 2016 yılında imzalanan protokollerin fesih edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdik” açıklaması, ‘Peki şimdi ne olacak?’ sorusunu da beraberinde getirdi.İlk imza 17 Aralık 2016’da atıldı Konuya yakın kaynaklar yaşanan süreci ve gelinen durumu Yeni Şafak’a değerlendirdi. Süreçte 3 farklı kurumun olduğu belirtilirken tarafların Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galasaray Sportif AŞ. ve Emlak Konut AŞ. olduğu kaydedildi. İlk imzanın 27 Aralık 2016’daki protokole atıldığını hatırlatan kaynaklar, metnin herhangi bir yerde tam haliyle bulunamadığına dikkati çekti. Medyaya o dönemde bu protokolden Galatasaray’ın neler kazandığı sızdırılsa da ‘Karşılığında ne verdi?’ sorusu yanıt bulamadı.Bilindiği üzere Florya ve Riva’daki araziler Galatasaray Spor Kulübü Derneği adına kayıtlı. Galtasaray’ın sitesinde yer alan resmi belgelere göre protokol imzalanmadan önce düzenlenen son rapor 31 Ağustos 2016 tarihine ait. Söz konusu rapora göre Galatasaray, Denizbank’a 622 milyon TL ipotek verdiğini kayıt altına almış.Aynı raporda söz konusu ipoteğin 550 milyon TL’lik kısmının Riva’daki arazi üzerinde olduğu bilgisi de paylaşılıyor.Dernekten kulübe sermaye aktarımı Kaynaklar, söz konusu protokolden sonraki ilk raporun 28 Şubat 2017’de hazırlandığına dikkati çekerek, derneğin imzalanan protokol kapsamında elde ettiği 327 milyon 465 bin TL’lik tutarı Galatasaray AŞ’ye aktardığını ifade etti.Aynı raporda ipoteklerin 622 milyondan 72 milyon TL’ye düştüğünün de kayda düşüldüğü görülürken, kaynaklar bu işlemi, “Yani Denizbank ipoteği kaldırmış. Bu para derneğe, arsanın üzerindeki ipoteği kaldırması için verilmiş. Borç Galatasaray AŞ’nin üzerinde olduğu için dernek bu parayı şirkete sermaye olarak aktarmış ve kredi kapaması yapmış.” şeklinde anlattı.Protokol kapsamında 327 milyon TL gelir elde edildi Galatasaray’ın protokol kapsamında 327 milyon TL gelir elde ettiğini ve borcunu kapattığını kaydeden kulübe yakın kaynaklar, asıl sıkıntının bundan sonra başladığı görüşünde. Emlak Konut’un bugüne kadar protokolde yükümlülüklerini yerine getirdiği ve mali açıdan verdiği tüm sözleri tuttuğu biliniyor. Emlak Konut’un bu kapsamda Galatasaray’a yaptığı 327 milyon TL’lik ödemenin ne karşılığında verildiği ise henüz net olarak bilinmiyor. Emlak Konut bu parayı Galatasaray’a her iki arsanın da kendisine verilmesi karşılığın da mı sağladı, yoksa protokolün fesh edilmesinin ardından Galatasaray’dan bu parayı alma yoluna mı gidecek sorularının yanıtı yok.Bu arsalar devletin mi yoksa Galatasaray’ın mı?Tam da bu noktada Emlak Konut’un söz konusu alanlarla ilgili çıktığı ihalelerde kullandığı bir terim kafa karışıklığına yol açıyor. Öyle ki hem Riva hem de Florya için çıkılan ilanlarda özellikle vurgulanan kısım bunun bir ‘Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesi’ olduğu.Emlak Konut bu yaklaşımın ne anlama geldiğini yine kendi resmi sitesinden “Özel sektörle işbirliği içinde gerçekleştirilen ve bir tür arsa satışı niteliğinde olan ‘Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli’ ile kamunun elindeki araziler en iyi şekilde değerlendirilmekte, İdaremize ve dolayısıyla devlete kaynak sağlanmakta ve nitelikli çevreler oluşturulmaktadır.” ifadeleriyle açıklıyor.Galatarasay’ın Riva ve Florya’daki arazileri üzerinden yapılan işlemlerde ‘Arsa Satışı Karşılığında Gelir Paylaşımı Sözleşmesi’ vurgulandığı için bu arazilerin şuan kimin olduğu sorusunun yanıtı önem kazanıyor. Çünkü söz konusu sözleşmelerde yer alan ifadelerden yola çıkıldığında her iki arazinin de Galatasaray’ın değil, kamunun malı olduğu izlenimi doğuyor.Milyarlık zarar gündemdeTam da bu noktada Riva ve Florya projeleri için atılan imzaları ve bu işlerin mali büyüklüklerini hatırlamakta fayda var. Bilindiği üzere Riva projesinin ihalesini Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon TL gelir elde etme taahhüdü ile kazanmıştı. Sözleşmeye göre gelirin yüzde 25’lik kısmının yüzde 80’i Galatasaray’a gidecek, yine aynı şekilde yüzde 25’lik kısımdan elde edilecek gelirin 20’lik kısmının da Emlak Konut’a kalacağı belirlenmişti. Bu projede Sarı Kırmızılıların alacağı payın 761 milyon TL olduğu vurgulanmıştı.Florya projesinde ise ihaleyi Öz-Erka İnşaat 2 milyar 250 milyon TL’lik gelir taahüdü ile kazanmıştı. Gelirin yüzde 37’lik kısmı paylaşıma açılmış, bu kısımdan yüzde 28,56 oranında pay Galatasaray’a, aynı dilimin kalan parası ise Emlak Konut’a ödenecek şekilde imzalar atılmıştı. Söz konusu tabloya göre Sarı Kırmızılı takım bu projeden 238 milyon TL’ye yakın bir kazanç sağlayacaktı.Emlak Konut 784 milyon TL’yi alacaktı Söz konusu protokollere göre her iki proje için ilgili firmalar toplamda 1 milyar 784 milyon TL ödeme yapacak, bu paranın 1 milyar TL’lik kısmı Galatasaray’a, 784 milyon TL’si ise Emlak Konut’un kasasına girecekti.Konuya yakın kaynakların en büyük sıkıntılardan birinin bu noktada ortaya çıktığına işaret ederek, “O tarihte kimse, araziler tamamen Galatsaray’ın kendi malı olmasına rağmen Emlak Konut’un neden 784 milyon TL aldığını soramadı. Emlak Konut bu parayı alacaktı çünkü arsaların üzerinde ipotek vardı. Galatasaray, henüz tek bir çivi çakılmayan proje üzerinden hem bankalara hem villa satışı gibi yollarla kişilere hem de devlete borçlanmıştı. Galatasaray bu noktada bir adım daha attı ve protokolden elde edeceği gelirleri bankalara iskonto ettirerek arsaların üzerindeki ipotekleri kaldırma yoluna gitti.Florya-Riva-Kemerburgaz üçgenindeki çıkmaz sokakProtokol kapsamında Galatasaray’ın Florya’yı devrettiği için tesisleri boşaltıp, Kemerburgaz’da Emlak Konut tarafından kendisine gösterilen yere taşınmayı da taahüt etmişti. Normal şartlarda 2018 yılına kadar Florya’yı terk etmesi gereken Sarı Kırmızılar, söz konusu arsanın maden ocağı olması ve arazideki hukuksal sorunlar nedeniyle taşınma işlemini bir türlü gerçekleştiremedi.Tüm bunlar alt alta konduğunda Galatasaray, tarihinin en büyük ekonomik getirilerinden biri olan projeleri bir türlü hayata geçiremeyerek 1 milyar liralık bir kayıpla karşı karşıya.Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada kulübün borç-alacak farkının 1 milyar 435 milyon TL olduğu açıklanmıştı. Bu rakamların kamuoyuyla paylaşılmasının ardından kulüp hareketli bir transfer süreci geçirdi ve ciddi rakamlar ödeyerek önemli transferlere imza attı. Yaşanan bu gelişmelere, Emlak Konut’un ‘fesih’ açıklamasının ardından kulübün hisse senetlerindeki düşüş de eklendi. Gelinen noktada Galatasaray’ın bu durumdan nasıl çıkacağı, ilgili bankaların nasıl bir adım atacağı ve Emlak Konut’un izleyeceği yol haritasına dair soru işaretleri güncelliğini koruyor. Son şampiyonun bu süreci iyi bir şekilde yönetemediği takdirde hacizler, puan silme cezaları, Avrupa kupalarına gidememe ve çok ciddi bir mali dar boğaza girmesi gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceği üzerinde duruluyor.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ne diyor?"Haftalardır Emlak Konut, Riva, Florya ve yapılandırma anlaşmasının nihai imzalarının sorunları ile uğraşıyoruz. Şu anda Florya'yı tekrar kazanmak çok önemli. Bu, tarihi bir olgu. Takımı da olumlu şekilde etkileyecek. Kemerburgaz'dan da vazgeçmedik. Bütün işleri yaptık. Orada bir işgal var. O işgalci de oradan çıkacak çünkü ruhsatı yok. Riva projesine devam ederek Galatasaray'ı en iyi duruma getirmeye çalışacağız. Bütün çabamız bu."Galatasaray Kongre Üyesi Sedat Doğan: "Uçuruma götürecek bir sözleşme""Emlak Konut ile imzalanmış sözleşme sadece 8 sayfa ve Galatasaray'ı uçuruma götürecek bir sözleşme. Dursun Özbek bile bunu bir hukukçuya göstermemiştir. Bizim bu sözleşmede hiçbir dahlimiz yok. Bizim için yapılan her sözleşme sadece bağlayıcı. Emlak Konut ile imzalanan sözleşmeye göre ekspertiz değerlerine Galatasaray hiçbir şekilde itiraz edemiyor. Fesih yapılınca yeni bir değer hesaplanacak, Emlak Konut üzerine güncelleme faizi yükleyecek ve bizi öpmüş olacak. Emlak Konut, inşaatı yapanların masraflarını da bizden alacak. 60 gün içinde ödenmezse ekspertiz yapılacak ve alacaktan değer yüksek çıkarsa bize para ödeyecekler, değer düşük çıkarsa bize borç kaydedilecek. Her iki durumda da mülkiyet Emlak Konut'ta kalacak. Biz bu gayri ciddi yönetimle devam edersek yakın gelecekte Galatasaray kalmayacak."TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan önceki günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Emlak Konut'tan aldığı paraları geri vermesi gerektiğini ifade etti;Video: Mehmet Ayan: Galatasaray o parayı verecek



“Galatasaray yüzde yüz yerli, tamamı Osmanlı vatandaşı”

Ali Sami Yen ve kurucu arkadaşlarının bu günleri görüyorsa mutlu olacağını ifade eden Başkan Cengiz, “Gönül isterdi bu lisede olsaydım. UEFA sunumlarında da şunu anlattım; ‘Lise okudunuz mu?’ dedim, ‘okuduk’ dediler. ‘Siz sınıf içi futbol oynadınız mı?’ dedim, ‘Oynadık’ dediler. ‘Peki siz sınıfta 3-5 arkadaş oturup, takım kurdunuz mu?’ dedim. Ben o formaları nasıl buldular, o 3-5 insan nasıl bir araya geldiler? Allah hep Şampiyonlar Ligi’ne götürsün bizi. Ben şuna baktım, Portekiz’den İspanya’ya İtalya’dan Almanya’ya bildiğimiz takımların kurucuları yabancı. Temel kurucuları İngiliz. Galatasaray yüzde yüz yerli, tamamı Osmanlı vatandaşı. Bunu da anlattım. Bu lisede, bu sınıflardan birinde kuruldu. Biz bundan onur duyarız” şeklinde konuştu.



“Son iki yılda futbolda almadık kupa bırakmadık”

Ali Sami Yen’in koyduğu hedeflere ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Cengiz, “Son iki yılda futbolda almadık kupa bırakmadık. 1 tane alamadık, 5 tane aldık. Son 3’ü 3’leme yaptık. Camiamıza, taraftarlara, teknik heyetimize, futbolculara ve yönetimimize teşekkür ederim. Amatörde son iki yıl kısıtlı bütçe ile gidiyoruz. Mali anlamda başarılı olmamızın köklerinde amatörler var. Siz bizi mali olarak da desteklediniz. Kısıtlı bütçe yaptığımızda da gıkınızı çıkarmadınız. Bunun için teşekkür ediyorum. Bu bütçelerle başarılar elde edildi. Bu takım ruhudur. Hem mali ham de sportif olarak yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Cevaplar veririz ki altından kalkamazlar

Spor kulüpleri tarihinde gelir rekoru kırdıklarını belirten Mustafa Cengiz, “Son 2 yılda seyirci sayısında hiçbir takım yanımıza yanaşamıyor, kombine ve hasılatta... Biz sadece Şampiyonlar Ligi ile değil, sizlerin desteği ile buralara geldik. Bu sene de hedefimiz şampiyonluk. Camianın başkanı olarak lütfen Galatasaray’ın 2 yenilgi, 2 beraberlikle yönetime, teknik heyete ve futbolculara en önemlisi kendi kedimizi kırılgan bir hale getirmeyelim. Galatasaray birlikten doğan bir güçtür. Biz 2 mağlubiyet, 2 berberlikle yere düşmeyiz. Altınız biz, zedelenmeyiz. Bu sene yarış tüm branşlarda daha zorlu geçecek. İki yılda elde ettiğimiz başarı, ulaştığımız mali sonuçlar ve kenetlenme bazılarını rahatsız etti. Bu dışımızda gelişti. Dışımızda çok ciddi şer odakları var. Lütfen camiadan rica ediyorum; öfke ile onların tuzağına düşmeyelim. Biz çok üzüntüler yaşadık daha çok sevinçler yaşadık. Yapıcı eleştiriler her zaman baş tacıdır. Zarar verici hakaretlere, bu tip saldırlara tepki gösterirken Galatasaray vakur duruşuyla örnek olmalıdır. Biz düzeysiz eleştirilere aynı düzeysizlikle cevap veremeyiz. Biz Galatasarayız, belli bir kültürden geliyoruz. O kültürde onların seviyesine inemeyiz. Öbür yüzümüzü çevirmeyiz. Onlara öyle cevaplar veririz ki altından kalkamazlar! Aidiyet, sadakat, sahiplenme, vefa ve teşekkür Galatasarayımızın asli karakteridir. Galatasaray camiasının fıtratında bu vardır. Bazılarının dediği gibi bunların fıtratında olanı kavramaktan aciz insanların dediğine cevap veriyorum. Galatasaray’ın fıtratında doğruluk ve dürüstlüktür. Bunu özellikle belirteyim” açıklamasında bulundu.



“Arkadaşlarımızı gece-gündüz çalışıyor”

Galatasaray’ın kurulduğundan beri olumlu ilklerin camiası olduğunu söylen Başkan Cengiz, “Bir takım süreçler var. 2-3 süreç aynı anda yürütüyoruz. Arkadaşlarımızı gece-gündüz çalışıyor. Biz bu göreve takip olduk. Biz olumsuz bir şey olduğunda emin olun biz size açıklıkla anlatırız. Asla Bizans yapmayız. Asla bir komplonun içine girmeyiz. Biz doğruyuz ve dürüstüz. Bu vesileyle benden önceki 36 başkanıma ve yönetim kurullarına, vakıf, dernek ve bağlı oluşumlarına çok teşekkür ederim” dedi.