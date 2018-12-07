Mustafa Cengiz: Toplantılara asla katılmayacağız

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Beylikdüzü'nde katıldığı taraftar derneğinin açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriyle ilgili konuşurken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a da cevap verdi.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Fikret Orman'ı dinlerken şok olduk"

"Fikret Orman'ın konuşmalarını dinleyince hepimiz birbirimize şok içerisinde baktık. Sahada ölümüne mücadele etsek de saha dışında doğruluktan yanayız. Bildiriyi kimin yazdığı hala açıklanmadı. 'Ben yaptım oldu' demekle bu işler olmaz. Bu hareket bir Anadolu kulübüne de yapılsaydı aynı tepkiyi verirdik. 10 kulüp yayınlamadı, hala 17 kulüp yayınladı demek ve Galatasaray'a haber vermeliydik demek başka bir garabeti ortaya çıkartıyor, bizi şaşırtıyor."

"Ayrıcalık istemiyoruz"

"Galatasaray'a karşı değil diyorsanız, oraya da Galatasaray'ı da yazacaktınız o zaman. Adı birlik olan oluşum güvenirliğini yitirmiştir. Bize haber verilseydi, ortadaki hatayı düzeltirdik. Biz ayrıcalık istemiyoruz ve herkese adil olunmasını istiyoruz."

"Metni yazanı biliyoruz"

"Neden yıllardır bazı hakemler bazı takımların maçlarına verilmiyordu? Çıkıp açıklasınlar. MHK'nin açıklamasında ne gibi sıkıntı vardır. Başkan bir sakınca yok dedi ama bu metni yazan kim, sahibi kim? Biz bunu yazanı biliyoruz, kral çıplak! Sözlü olarak bir anlaşma yapılmışsa bunun bir zaptı olur. Yönetim kurulu kararıysa bunun bir imzası olur, ben yaptım oldu demekle bu işler olmaz. Galatasaray olarak üzüldük. Biz futbolu ve bütün paydaşları ciddiye alıyoruz."

"Kulüpler Birliği'ne katılmıyoruz"

"Bildiriyi kimin yazdığı hala açıklanmadı. Birlik güvenini kaybetti. Bugün katılmadılar, yarın katılırlar şeklindeki açıklamayı da doğru bulmuyor. Herkesi tatmin edecek bir açıklama olmazsa asla Kulüpler Birliği'ne katılmıyoruz ve bu tavırlarına devam ederlerse başka aksiyonlar da alacağız."

Fikret Orman: Bildirinin arkasındayız Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın katılmadığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur""Kulüpler birlik içindedir. Amacımız kimseyi karşımıza almak değil, yapılan yanlışı düzeltmektir. Kulüpler Birliği olarak yaptığımız en büyük yanlış, bildiriden önce Mustafa Cengiz'e haber vermememizdir. Galatasaray'ın katılmaması büyütülecek bir olay değil. Bir sonrakine katılırlar. Kulüpler, bildirinin oy birliği ile arkasındadır. Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur. Biz hiçbir kulüpten imza istemedik ki, altına imza atmış olsun. 17 kulüp bunda mutabıktır zaten. Kimsenin Galatasaray Kulübü'nün karşısında olma niyeti de yoktur, haddi de yoktur.""Düşman değiliz""Mustafa Cengiz'i çok severim, benden yaşı da büyüktür. Gördüğüm zaman elbette konuşurum. Biz birbirimize düşman değiliz. Abdurrahim Albayrak mesela benim çok yakın dostumdur. Çocuğunun düğününde nikah şahitliği yaptım."Galatasaray: Geri çekin ya da düzeltin