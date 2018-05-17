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Mustafa Cengiz: UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptıkları toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu. Cengiz, kulübün Avrupa kupalarından men cezası almayacağını söylerken UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacaklarını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Cengiz.

Mustafa Cengiz.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan görüşme sonrasında bazı cezaların bulunduğunu ancak Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılacağını dile getirdi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Görüşme kaç saat sürdü bilmiyorum. UEFA yetkilileriyle görüştük. Ben şu kadar söyleyebilirim, Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için hiçbir engel yok. Diğer detayları da 1 hafta içerisinde masaya yatıracağız. Hiçbir problem yok. Bazı cezalar var ancak bunlar Galatasaray'ın kaldırabileceği, disipline olabileceği cezalar. 4 yıllık bir anlaşmayı imzalayacağız. Ancak Avrupa'ya katılacağız."

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