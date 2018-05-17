Mustafa Cengiz: UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan görüşme sonrasında bazı cezaların bulunduğunu ancak Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılacağını dile getirdi.
İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Görüşme kaç saat sürdü bilmiyorum. UEFA yetkilileriyle görüştük. Ben şu kadar söyleyebilirim, Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için hiçbir engel yok. Diğer detayları da 1 hafta içerisinde masaya yatıracağız. Hiçbir problem yok. Bazı cezalar var ancak bunlar Galatasaray'ın kaldırabileceği, disipline olabileceği cezalar. 4 yıllık bir anlaşmayı imzalayacağız. Ancak Avrupa'ya katılacağız."
Mustafa Cengiz: Diğer detayları da 1 hafta içerisinde masaya yatıracağız. Hiçbir problem yok. Bazı cezalar var ancak bunlar Galatasaray'ın kaldırabileceği, disipline olabileceği cezalar. 4 yıllık bir anlaşmayı imzalayacağız. Ancak Avrupa'ya katılacağız.
Mustafa Cengiz: Diğer detayları da 1 hafta içerisinde masaya yatıracağız. Hiçbir problem yok. Bazı cezalar var ancak bunlar Galatasaray'ın kaldırabileceği, disipline olabileceği cezalar. 4 yıllık bir anlaşmayı imzalayacağız. Ancak Avrupa'ya katılacağız.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Mayıs 2018
Yorum