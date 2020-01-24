Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e ayrılık imalı mesaj

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Transfer sürecini anlatan Mustafa Cengiz, "Bu toplantıyı yapmamızın bir tek amacı var. 28 Aralık'taki Antalyaspor maçından bu yana, her maç sonrası, bir eski ve bize hizmet etmiş Galatasaraylı kardeşimiz hakkında oluşan polemikler ve iddialar. Bizim 2 yıldan bu yana bizde transfer şöyle yapılır: Transfer eğer bu kardeşimiz gibi bilinen bir isim ise herhalde scout'a gerek olmaz, teknik direktör ve ekibi de inceler, sportif direktöre gider ve onların üstündeki Abdurrahim Bey'e gider" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in sözlerinden öne çıkanlar;

"Sayın teknik direktörümüze hem telefonla, hem de sözlü olarak açıklıkla ifade ettik ki gündemimizde yok. Sevgili camiama açık ve net olarak ifade ediyorum ki bu kardeşimiz şu anki transfer planlamamızda yok. Bunu söylemekten bıktım. Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: ''Ayrı fikirlerdeysek ayrı yollara gitmemiz gerekir'' pic.twitter.com/yf8FdmIYAa — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Ocak 2020

Fatih Terim ne demişti?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan transferi konusunda yönetim ile fikir ayrılığı içerisinde olduğunu açıkladı! pic.twitter.com/52vTKAhfB2 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Ocak 2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan transferi konusunda yönetim ile fikir ayrılığı içerisinde olduğunu açıkladı! pic.twitter.com/52vTKAhfB2 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Ocak 2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den saat 19.05'te paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan transferi konusunda yönetim ile fikir ayrılığı içerisinde olduğunu açıkladı! pic.twitter.com/52vTKAhfB2 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Ocak 2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ardından paylaşımda bulundu.

Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından yönetimle Arda Turan transferinde fikir ayrılığının olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de yaptığı basın toplantısında Terim ile ilgili, "Eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok." demişti.

Fatih Terim, basın toplantısının ardından saat 19.05'te Twitter hesabından paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadelerini kullanıp, "#SadeceGalatasaray" etiketine yer verdi.

Terim'in başlattığı #SadeceGalatasaray etiketiyle Galatasaray taraftarları Twitter'da 20 dakikada 35 binden fazla paylaşım yaptı. Etiket, kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.

Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray — Fatih Terim (@fatihterim) 24 Ocak 2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan transferi konusunda yönetim ile fikir ayrılığı içerisinde olduğunu açıkladı! pic.twitter.com/52vTKAhfB2 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Ocak 2020



