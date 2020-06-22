Mustafa Cengiz'den ses getiren Mert Hakan Yandaş sözleri

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Cengiz, ilk olarak kendi sağlık durumu ile ilgili konuşarak, “Murphy kanunlarından biri der ki, hiçbir terslik tek başına gelmez. Bana da 3 tane terslik geldi fakat azim, irade ve doktorlarımın müthiş gayretiyle bu ses düzeyine ulaştım. İlk ameliyatın üstünden 1.5 ay oldu. İki tümör vardı. Doktorlar o kadar başarılıydı ki, bana söylemeden 3. tümörü de almışlar. Komadan çıktım, ayıldım, bankayla ilgili soru sordum. Bunu marifet olsun diye söylemiyorum. 2. ameliyattan uyandım, bizim yöneticilere telefon ettim. İçinde bulunduğumuz süreç asla 1 saniye bile durmamamızı gerektiriyor” şeklinde konuştu.

"Rakip takım kalecisi 16 - 18 saniye topu tutmuş"

Başkan Cengiz, Gaziantep FK mücadelesinin hakemi Alper Ulusoy’a tepki göstererek,“Yapılan 1.5 aylık işlemlerin virgülüne kadar haberim var. Taraftar endişe etmesin. Baş yok, meydan ıssız zannetmesinler. Her şeyden haberim var. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey oluşturdun? Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep’in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi” açıklamasını yaptı.

"Bazı takımlar Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor”

Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle. Biz bu kültürle yetiştik. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük camiasıdır. Hakem, özür dilemesini bilmeli. Gerektiğinde aynadan utanmalı. Utanır, kendiliğinden ayrılır. Onur, karakter ve duruş bence bunu gerektirir ama ben bir şey diyemem. Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Rakibin dengesini bozmak için bizce yanlış yollara başvuruluyor."

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığı ve transferine dair ön sözleşmenin yapıldığı iddia edilmişti.