Mustafa Denizli: Kariyerimde böyle bir şey yaşamadım

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kasımpaşa, evinde Akhisarspor’a 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Kupa bizim ikinci derecede önemli hedefimizdi. Bu takımdan bunu beklemek hakkımızdı. 6-7 hafta önce Türkiye’nin en fazla gol atan, en rahat pozisyona giren takımıydık. Şu anda gol atmakta zorlanıyoruz. Bu durumdan olumsuz etkilen bir grubumuz var. Söyleyecek bir şey yok. Bugün turu geçmek istemedik desem yanlış olur. Ama yanlış yaptığımız işler de çok. Çok istiyor ama bir pozisyon olduğunda kırılganlığımız başlıyor. Bu durumu değerlendireceğiz. Yarın buluruz. Bulmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

“30 yıllık kariyerimde böyle bir seri yaşamadım”

Kasımpaşa’ya önemli işler yapmak için geldiğini belirten Denizli, “Devre arasında yaptığımız değişkenlik bize düşündüğümüz katkıyı sağlamadı. Tam tersi düşünmediğimiz tablo ile karşılaştık. Kariyerimde bunun yarısı bir seri yaşamadım. Bu beni yaralayan bir görüntü. Üzüntüm kat kat arttı. 30 yıllık kariyerimde böyle bir seri yaşamadım. Çok zor bir durum. Fazla söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.



