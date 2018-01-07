Mustafa Denizli'den Cenk Tosun tahmini

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında değerlendirmelerde bulunan Mustafa Denizli, bu transferin Türk futbolu için çok önemli olduğunu ifade etti.

Denizli, milli yıldızın gol sayısı hakkındaki sorulara cevap verirken Cenk Tosun'un istatistikleri üzerinden bir değerlendirme yaptı;

"Cenk'in Antep ve Beşiktaş ortalamalarını alırsak aşağı yukarı 3 maçta 1 gol gibi bir istatistik çıkıyor. Bu kötü bir ortalama değil. Mükemmel değil ama kötü hiç değil. 16 lig maçına çıkacak. 3'te 1 olsa 6 gol yapar. Bu sayının üzerine çıkarsa bu harika bir sayı olur. İşleri çok iyi giden bir takımda değil Cenk. Everton'un hücum gücü geçtiğimiz yılların gerisinde. Dolayısıyla bir santrfor için zor bir takım. Cenk Tosun için ödenen para da anormal bir para değil. Bu ligde 85 milyon euroya stoper aldılar."

Erdoğan'dan Cenk Tosun transferi için ilk yorum Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sadece futbol kamuoyunun değil siyasetin de gündeminde. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Cenk Tosun transferini tebrik etmesiyle başlayan süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam etti.Erdoğan, Fransa ziyaretinden dönüşte gezisini takip eden gazetecilerin Cenk Tosun'la ilgili sorusunu cevapladı.İşte o diyalog;Soru: Cenk Tosun’un Everton’a transferi gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açıklaması oldu. Bu transfer cari açığın kapanması katkı sağlaması açısından çok önemli bir gelişmedir dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?Ekonomi Bakanımız, Başbakan Yardımcımız böyle dediyse onun üstüne bir şey söylenmez. Hayırlı olsun. Az para değil. 27 milyon Euro. Hayırlı uğurlu olsun.Mehmet Şimşek'ten 'Cenk Tosun' açıklaması Cenk Tosun, Everton'da 14 numaralı formayı giyecek. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 6, 2018 at 2:29öö PST)