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Mustafa Denizli'den Cenk Tosun tahmini

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından bir tanesi olan Mustafa Denizli, Cenk Tosun'un Everton'a transferini yorumladı. Denizli, milli futbolcunun Premier Lig'de kaç gol atacağıyla ilgili tahminde de bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Denizli, şimdilerde TRT ekranlarında yorumculuk yapıyor.

Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Denizli, şimdilerde TRT ekranlarında yorumculuk yapıyor.

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında değerlendirmelerde bulunan Mustafa Denizli, bu transferin Türk futbolu için çok önemli olduğunu ifade etti.

Denizli, milli yıldızın gol sayısı hakkındaki sorulara cevap verirken Cenk Tosun'un istatistikleri üzerinden bir değerlendirme yaptı;

  • "Cenk'in Antep ve Beşiktaş ortalamalarını alırsak aşağı yukarı 3 maçta 1 gol gibi bir istatistik çıkıyor. Bu kötü bir ortalama değil. Mükemmel değil ama kötü hiç değil. 16 lig maçına çıkacak. 3'te 1 olsa 6 gol yapar. Bu sayının üzerine çıkarsa bu harika bir sayı olur. İşleri çok iyi giden bir takımda değil Cenk. Everton'un hücum gücü geçtiğimiz yılların gerisinde. Dolayısıyla bir santrfor için zor bir takım. Cenk Tosun için ödenen para da anormal bir para değil. Bu ligde 85 milyon euroya stoper aldılar."

Erdoğan'dan Cenk Tosun transferi için ilk yorum
Erdoğan'dan Cenk Tosun transferi için ilk yorum

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sadece futbol kamuoyunun değil siyasetin de gündeminde. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Cenk Tosun transferini tebrik etmesiyle başlayan süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam etti.Erdoğan, Fransa ziyaretinden dönüşte gezisini takip eden gazetecilerin Cenk Tosun'la ilgili sorusunu cevapladı.İşte o diyalog;Soru: Cenk Tosun’un Everton’a transferi gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açıklaması oldu. Bu transfer cari açığın kapanması katkı sağlaması açısından çok önemli bir gelişmedir dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?Ekonomi Bakanımız, Başbakan Yardımcımız böyle dediyse onun üstüne bir şey söylenmez. Hayırlı olsun. Az para değil. 27 milyon Euro. Hayırlı uğurlu olsun.Mehmet Şimşek'ten 'Cenk Tosun' açıklaması Cenk Tosun, Everton&#39;da 14 numaralı formayı giyecek. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Oca 6, 2018 at 2:29öö PST)

Cenk Tosun'un transferi Gaziantepspor'a nefes aldırdı
Cenk Tosun'un transferi Gaziantepspor'a nefes aldırdı

Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Gaziantepspor, Everton'a transfer olan Cenk Tosun sayesinde biraz olsun nefes aldı. Güneydoğu temsilcisi, dayanışma katkı payı kuralından dolayı kasasına 402 bin euro (1 milyon 809 bin TL) koydu.Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferiyle ilgili dün yaptığı açıklamada transferden doğan 1 milyon 157 bin 895 euroluk dayanışma katkı payı olduğu ve bu rakamı Everton tarafından ödeneceği açıklanmıştı.Not: Dayanışma katkı payı, futbolcunun sözleşmesi bitmeden transfer olması durumunda, bonservis bedelinin yüzde 5'i üzerinden 12-23 yaş arasında oynadığı kulüplere veriliyor. Cenk Tosun, Gaziantepspor'da 3.5 yıl forma giydiği için katkı payından yüzde 35 pay almaya hak kazandı. Diğer kısmı alacak olan kulüp ise Eintracht Frankfurt.Gaziantepspor'a katkı payından düşen miktar 1 milyon 800 bin TL. Fikret Orman Cenk Tosun transferini anlattıBeşiktaş Cenk Tosun için KAP açıklaması yaptı Beşiktaş&#39;ın milli futbolcusu Cenk Tosun resmen Everton&#39;da... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Oca 5, 2018 at 1:09ös PST)

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