Mustafa Denizli'den Cenk Tosun tahmini

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından bir tanesi olan Mustafa Denizli, Cenk Tosun'un Everton'a transferini yorumladı. Denizli, milli futbolcunun Premier Lig'de kaç gol atacağıyla ilgili tahminde de bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında değerlendirmelerde bulunan Mustafa Denizli, bu transferin Türk futbolu için çok önemli olduğunu ifade etti.
Denizli, milli yıldızın gol sayısı hakkındaki sorulara cevap verirken Cenk Tosun'un istatistikleri üzerinden bir değerlendirme yaptı;
"Cenk'in Antep ve Beşiktaş ortalamalarını alırsak aşağı yukarı 3 maçta 1 gol gibi bir istatistik çıkıyor. Bu kötü bir ortalama değil. Mükemmel değil ama kötü hiç değil. 16 lig maçına çıkacak. 3'te 1 olsa 6 gol yapar. Bu sayının üzerine çıkarsa bu harika bir sayı olur. İşleri çok iyi giden bir takımda değil Cenk. Everton'un hücum gücü geçtiğimiz yılların gerisinde. Dolayısıyla bir santrfor için zor bir takım. Cenk Tosun için ödenen para da anormal bir para değil. Bu ligde 85 milyon euroya stoper aldılar."
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